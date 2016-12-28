Новый мэр Краснодара пояснил, за что уволил двух замов

Краснодар, , 12:11 — REGNUM Двое заместителей главы Краснодара, которые курировали градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство, уволены с занимаемых должностей, потому что не справились с поставленными перед ними задачами. Так прокомментировал решение об отставке Александра Михеева и Ивана Репетенко новый градоначальник кубанской столицы в ходе брифинга для журналистов городских и краевых СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

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«В достаточно сложных условиях они (заместители главы — прим. ИА REGNUM) не предложили прежнему главе Владимиру Евланову какие-то конкретные пути решений, хотя прекрасно понимали, в какой ситуации город находится. Прекрасно видели то, что складывается сложная экономическая ситуация», — пояснил руководитель администрации города.

По его мнению, они могли бы могли оптимизировать свою работу в течение 2016 года, предложить различные варианты.

«Например, сокращения расходов на плановые работы в части капитального ремонта, капитального строительства, иных расходов администрации были понятны. И, следовательно, можно было мероприятия по сокращению штатов, сокращению расходов проводить в плановом режиме, достаточно плавно, а не так резко и обвально, как сегодня в целом по администрации придется проводить», — добавил Евгений Первышов.

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Назначены три новых заместителя главы Краснодара

Формирование новой команды недавно вступивший в должность градоначальник уже начал. Помимо уволенных двух заместителей, сменился и управляющий делами администрации. Занимавший этот пост Виктор Кудинов изъявил желание выйти на пенсию. Его сменил Валерий Карасев, до последнего времени занимавшийся экономической безопасностью в одном из крупных государственных предприятий.

Как сообщало ИА, 21 ноября на аппаратном совещании Евгений Первышов сообщил о сокращении двух ставок в структуре аппарата. Так, была ликвидирована должность первого вице-мэра, которую занимал Александр Михеев, и заместителя главы города, курировавшего взаимодействие с правоохранительными органами и казачество, которую занимал Иван Репетенко. Причем, как отметил мэр, сокращенные ставки вице-мэров в структуру администрации возвращены не будут.

22 декабря в администрации Краснодара произошли новые кадровые назначения. Так, на должность первого заместителя главы города был согласован Сергей Васин. Заместителем главы Краснодара по вопросам ЖКХ стал Евгений Зименко. Владислав Ставицкий стал вторым вице-мэром по вопросам архитектуры и градостроительства.

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