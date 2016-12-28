В Одессе радикалы выбросили цветы, оставленные в память о катастрофе Ту-154

Националисты сорвали с забора лампадки и плакаты со словами поддержки и соболезнованиями, а также собрали все цветы, оставленные у консульства

Одесса, Украина, , 11:56 — REGNUM В Одессе группа радикалов из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила акт вандализма возле здания Генконсульства России — они выбросили цветы, принесенные жителями города в память о жертвах катастрофы Ту-154 в Сочи.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава одесского отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко. Он назвал действия радикалов «генеральной уборкой» у российской дипмиссии.

Националисты сорвали с забора лампадки и плакаты со словами поддержки, а также собрали все цветы, оставленные у консульства. Вместо плакатов с соболезнованиями радикалы повесили другие, содержащие оскорбительные надписи.

Одесская полиция не пресекла акт вандализма, сообщают «Вести». Вандалы чувствовали себя безнаказанно, отметили в Генконсульстве.