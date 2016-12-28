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Ватикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску

Политика
Политика – это сфера человеческой жизни, а значит, она является частью истории спасения
Иван Шилов © ИА REGNUM

Станислав Стремидловский, 28 Декабря 2016, 11:53 — REGNUM  

Святой престол и католический мир вступают в новый, 2017 год. Это год, отмеченный волнующими и вдохновляющими знаками — 500 лет исполняется Реформации, породившей самый большой и самый болезненный раскол в Католической церкви, но и 100 лет пророчествам Фатимы, неразрывно переплетенным с другой датой, оказавшей огромное воздействие на развитие человечества, 100-летием революции в России, приведшей к власти большевиков. Церковь презирает суеверия, но внимательна к предзнаменованиям, отрицает астрологию, но возвеличивает волхвов, которым Вифлеемская звезда открыла тайну рождения Богочеловека, свой фундамент основывает на исторических константах, но проводит политику с учетом исторических переменных, слагает в сердце своем метафизические пророчества, но также знает, что во многом от самих нас, людей, зависит их исполнение, живет циклом богослужебного круга, но ведет свой корабль сквозь пространство и время.

Что ждет ее в 2017 году, чем стал для нее год 2016? Сегодня можно сказать, что уходящий год стал временем выброса накопленной за последние десятилетия человеческой энергии, отрицающей концепцию «конца истории». Пружина сжималась и наконец разжалась. Внешним показателем сего стали события в США, рядовые выборы, смена управленческого состава одной страны, пусть и великой, оказались знамением чего-то гораздо большего, революцией жизни против контрреволюции энтропии. Вряд ли случайно, что один из идеологов ее, ныне — старший политический советник нового американского президента Дональда Трампа, на тот момент являвшийся руководителем портала Breitbart News Стивен Бэннон, в 2014 году объявил о начале революции именно на конференции в Ватикане. «Мы находимся на начальном этапе крайне жестокого и кровавого конфликта, который полностью искоренит то наследие, которое мы создавали на протяжении последних 2000 — 2500 лет, если люди в этом зале, люди в Церкви не объединятся и действительно не образуют то, что, по моим представлениям, является одним из аспектов воинствующей Церкви, чтобы действительно быть в состоянии не просто отстаивать наши убеждения, но и бороться за них против этого нового варварства», — заявил тогда Бэннон.

О перемене умов все время с апреля 2013 года говорит папа Римский Франциск. При всем, при том, что понимание понтифика и понимание политиков, даже консервативных и ориентированных на Святой престол, в частностях различаются, есть общее представление о том, что мир в последнее время шел куда-то не туда и оказался на грани перехода в апокалиптическое состояние, в точку невозврата. Вопрос в диагностике и отделения главного от второстепенного. Папа Франциск, несколько раз утверждающий тезис о «Третьей мировой войне по частям», обращает постоянное внимание на устройство повседневной жизни, где глобальная элита относится к человечеству преступно небрежно, выбрасывая в мусорную корзину многих людей, как какие-то ненужные отходы. Акцент ставился на экономику, ее технократическую сущность в ущерб гуманистическому началу. Святой престол, возглавляемый понтификом, призвал католическое сообщество руководствоваться новыми подходами. Это вызвало и вызывает критику, в том числе людей верных, но укоренившихся в устоявшихся мнениях и предрассудках.

Выступая 22 декабря перед служителями града-государства, папа подчеркнул, что работа играет важную роль в жизни каждого человека. Он отметил, что мы все должны молиться о тех, кто в Италии и по всему миру не могут найти работы либо же занимаются трудом недостойным, малооплачиваемым, вредным для здоровья… Нужно благодарить Бога за работу, подчеркнул Франциск: «Каждый в своей области должен постараться, чтобы труд становился достойным, уважительным к человеку и семье, чтобы он был справедливым. Здесь, в Ватикане, для этого у нас есть больше оснований: мы имеем Евангелие и должны следовать директивам социальной доктрины Церкви. Здесь, в Ватикане, я не хочу, чтобы чей-то труд противоречил вышесказанному: никакой «черной» работы, никаких уловок». Понтифик признал, что его усилия по реформированию Ватикана вызвали оппозицию — «открытое сопротивление» в духе конструктивного диалога и «скрытое» со «злонамеренным» сопротивлением, которое, как он назвал, «прорастает в искаженных умах».

Очевидно, что следующий год станет годом ответа Франциска таким «искаженным умам». На днях Radio Vaticana объяснило, что можно сказать о советах папы Римского в области политики в контексте определения безошибочными его высказываний в вопросах веры. Бог действует в жизни людей, в жизни каждого человека, но также и внутри исторических процессов народов и наций, какими бы сложными и запутанными они ни были. Политика — это сфера человеческой жизни, а значит, она является частью истории спасения. Поэтому несправедливо противопоставлять «политику» и «религию». Для папы Франциска основной политической категорией является милосердие. Это значит, что никого и ничего нельзя считать окончательно потерянными в отношениях между нациями, народами и государствами. Вспомним письмо понтифика президенту России Владимиру Путину, с которым он обратился к нему по случаю саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге в 2013 году, говоря о ситуации в Сирии. Оно было призывом ко всем и напоминало о неоспоримых ценностях, которые должны вдохновлять общественную жизнь: мир, примирение, диалог, общее благо, достоинство человека, отметили эксперты радиостанции.

Весть о неоспоримых ценностях должна быть услышана. И это возвращает нас к пророчествам Фатимы, одним из ярких воплощений которых стала новейшая история России. Когда в ноябре 2013 года российский президент впервые встретился с папой Франциском в Ватикане, обозреватель американского портала Catholic Online диакон Кейт Фурнер задал вопрос: может быть, так исполняются Фатимские пророчества, третье из них, являющееся символическим откровением — если Россия будет преобразована, то будет мир, если нет, то она распространит свои ошибки везде? Возвращение христианства в Россию должно дать надежду нашей собственной нации, когда мы сталкиваемся с последствиями морального релятивизма, секуляризма и растущей враждебности к христианству, писал Фурнер. «Я не наивен, — подчеркивал диакон. — Я не говорю, что президент Путин полностью принял христианскую веру. Тем не менее, он утверждает, что она у него есть. Я нахожу огорчительным, что наш собственный президент Обама, который исповедует себя христианином, умышленно способствовал принятию законов, которые угрожают святости брака и семьи. Он отказывается защищать право на жизнь. Он стремится заставить замолчать пророческий голос Церкви в нашей стране. Я люблю США. Тем не менее, я христианин-католик. И признаю весьма перспективным то, что происходит в России. Может ли это быть частью выполнения обещаний Фатимы? Может ли потепление отношений между епископом Рима, преемником апостола Петра, и российским патриархом быть признаком исцеления древних разделений внутри христианской общины? Может ли это все привести к возрождению христианства во всем мире? Молюсь, чтобы было так».

Похоже, что пророчества ныне начинают сбываться. В мае 2017 года папа Франциск отправляется с паломническим визитом в храм Богоматери Фатимской. Но чего можно ждать перед этим? Некоторые ватикановеды под конец нынешнего года вновь заговорили о визите понтифика в Россию. Они обращают внимание на многочисленные взаимные визиты католиков и православных, активное участие католических прелатов в праздновании 70-летия патриарха Кирилла в Москве в ноябре. Как нечто само собой разумеющееся воспринимается то, что диалог между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином в начале декабря в Ватикане имел в качестве темы возможную поездку Франциска в России. Кто знает, может быть понтифик сможет сделать это накануне своего паломничества в Фатиму, чтобы лично поведать Матери Божией о том, что он увидел в стране, вернувшейся в лоно Церкви.

regnum author Станислав Стремидловский
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