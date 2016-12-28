Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии — СМИ
Анкара, 28 Декабря 2016, 11:44 — REGNUM План всеобъемлющего режима прекращения огня в Сирии, который будет представлен сторонам сирийского конфликта, согласован Россией и Турцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники.
По данным агентства, предполагается прекращение огня в 00:00 по местному времени (01:00 мск) 29 декабря 2016 года. План распространяется на все районы страны, где идут боевые действия между правительственными войсками Сирии и вооруженной оппозицией.
На террористические группировки действие плана не распространяется. В случае успеха договоренности, далее при поддержке России и Турции сирийская оппозиция и Дамаск начнут политические консультации в Астане (Казахстан).
20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия, Иран и Турция готовы стать гарантами переговоров по соглашению между правительством Сирии и оппозицией. «На сегодняшний день формат тройки практическими делами доказывает свою востребованность», — сказал Лавров.
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