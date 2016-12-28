Израильский министр назвал речь Керри «бесполезной патетикой»

Намерения Керри представить план в последнюю минуту «не заслуживают уважения», поскольку он не смог добиться каких-либо изменений в течение всего времени на посту госсекретаря США

Тель-Авив, , 11:34 — REGNUM Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан назвал «бесполезной патетикой» предстоящую речь госсекретаря США Джона Керри, в которой он намерен представить свое видение параметров и план урегулирования палестино-израильского конфликта.

Слова Эрдана приводит газета The Jerusalem Post. По его мнению, намерения Керри представить план в последнюю минуту «не заслуживают уважения», поскольку он не смог добиться каких-либо изменений в течение всего времени на посту госсекретаря США.

«Очень жаль, что администрация Обамы, допускавшая один за другим промахи на Ближнем Востоке долгие годы, пытается таким образом гарантировать, что хаос будет продолжаться еще и годы после ее ухода», — сказал Эрдан. «Это просто бесполезная патетика», — заключил министр.

Госсекретарь США выступит с речью по ситуации на Ближнем Востоке 28 декабря. В ней, в частности, он затронет резолюцию Совета Безопасности ООН по вопросу израильских поселений на палестинских территориях, которая вызвала резкую критику Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии. Согласно документу, Израиль должен прекратить поселенческую активность на оккупированных территориях. Эта резолюция и отказ Америки воспользоваться правом вето вызвали резкую критику со стороны Израиля. За резолюцию проголосовали 14 стран, США воздержались.

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