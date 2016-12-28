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Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США

Политика
Премьер-министр Эстонии гарантировал, что его государство будет неизменно выделять на оборонные расходы не менее 2% ВВП и в дополнение к этому нести расходы на прием союзных войск НАТО
Верный вассал
Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР
Верный вассал

Таллин, 28 Декабря 2016, 11:34 — REGNUM  

Премьер-министр Эстонии, председатель левой Центристской партии Юри Ратас на встрече с сенатором США Джоном Маккейном в Таллине 27 декабря заверил того в незыблемости союзнических обязательств своей страны перед НАТО и США. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 декабря, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что Ратаса принял председателя комитета по вооруженным силам Сената США сенатора Джона Маккейна, а также сенаторов Линдси Грэм и Эми Клобушар. Ратас заявил, что «Эстония и США разделяют общие ценности, очень схоже и наше понимание вызовов внешней политики и политики безопасности».

По словам главы правительства, США были, есть и будут одним из важнейших для Эстонии союзников, и США всегда могут рассчитывать на Эстонию: «США вносили неоценимый вклад в развитие обороноспособности Эстонии и других стран Прибалтики на протяжении последних двадцати пяти лет. Заверяю вас, что мы очень благодарны за это».

Он гарантировал высоким американским гостям, что эстонское государство будет неизменно выделять на оборонные расходы не менее 2% ВВП и в дополнение к этому нести расходы на прием союзных войск НАТО.

Кроме того, премьер-министр Ратас сказал, что эстонские подразделения Сил обороны готовы и дальше участвовать в зарубежных операциях и борьбе с терроризмом «плечом к плечу с американскими военными». «Мы разделим с вами эту ношу», — добавил Ратас.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, как заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн во время своего посещения эстонской столицы, США продолжат обеспечивать безопасность Балтийского региона и НАТО. «Я думаю, что присутствие американских солдат здесь, в Эстонии, — это знак того, что мы верим в то, во что верил Рональд Рейган. Это мир, добытый силой», — заявил Маккейн. «Наши солдаты здесь — это лучший путь для предотвращения плохого поведения России», — добавил сенатор.

Читайте ранее в этом сюжете: Джон Маккейн: наши солдаты не позволят русским плохо себя вести

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