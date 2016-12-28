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Сирийская оппозиция одобрила переговоры по урегулированию конфликта

Политика
Власти Сирии и представители оппозиции должны встретиться в январе в Астане

Дамаск, 28 Декабря 2016, 11:26 — REGNUM  Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции выступил с поддержкой переговоров по урегулированию конфликта в стране. Координатор комитета Рияд Хиджаб призвал боевиков оказать содействие попыткам по достижению соглашения о прекращении огня, сообщает 28 декабря Reuters.

«Мы поддерживаем изменения в расстановке сил в мире, а также позитивные и искренние попытки, являющиеся исходной точкой в претворении в жизнь устремлений сирийского народа путем достижения соглашения, которое принесет безопасность и стабильность», — заявил Хиджаб.

Он пояснил, что ВКП ставит своей целью установление перемирия на всей сирийской территории и выполнение резолюций ООН, запрещающих использование бочковых бомб и боевых отравляющих веществ. Он также отметил, что ВКП не был приглашен на межсирийские переговоры в Астане. По словам Хиджаба, детали будущих переговоров ему неизвестны, он подчеркнул, что «четкая повестка поможет главным игрокам определить свои позиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на вторую половину января 2017 года намечены предварительные переговоры властей Сирии и представителей оппозиции об урегулировании сирийского кризиса. Переговоры должны пройти в столице Казахстана Астане, затем, ориентировочно 8 февраля, в Женеве пройдут основные переговоры.

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