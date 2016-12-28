«2016 год оказался для Саратовской области непростым, но счастливым»: итоги

Саратов, , 11:24 — REGNUM В целом можно сказать, что 2016 год год удался, однако, нерешенных проблем в Саратовском регионе очень много, и в первую очередь это бедность, падение покупательной способности жителей, проблемы в отдельных отраслях экономики и недостаток бюджетных средств для участия в ряде важных программ. Хотелось бы надеяться, что они останутся в году уходящем, а в наступающим нас будут ждать только приятные сюрпризы и повышение уверенности в завтрашнем дне, отметил ИА REGNUM политолог Дмитрий Олейник.

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«Уходящий год стал для Саратовской области непростым, но запоминающимся. Если выделить главное, то человеком года я бы назвал нашего земляка председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Успехом года, объявленного губернатором области Валерием Радаевым «Годом хлебороба», стал рекордный урожай, а открытие года — начавшийся процесс преображения открытых городских пространств в Саратове и других городах региона», — считает эксперт.

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«Год хлебороба принес Саратовской области рекордный урожай. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам года ожидается на уровне 162 млрд рублей, индекс производства превысит 107%. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4,4 млн тонн или в 1,8 раза больше уровня 2015 года. По этому результату регион — первый в ПФО. Урожайный год позволил предприятиям и организациям АПК области направить 8,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что в 1,3 раза больше уровня прошлого года. Область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, и уровень цен на них ниже, чем в ряде соседних регионов», — перечислил достижения эксперт.

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По его словам, вряд ли многие саратовцы в начале 2016 года могли предположить, что основные городские дороги действительно отремонтируют, а улица Волжская в Саратове станет пешеходной. Мало кто рассчитывал, что при непростой экономической ситуации в стране у них во дворе сделают ремонт и установят детские и спортивные площадки.

«Однако, 2016 год оказался для нас счастливым. Случилось это потому, что высшее руководство страны предложило Вячеславу Володину сосредоточиться на работе в Государственной думе, и, естественно, наш известный земляк выбрал для выдвижения в депутаты свой родной регион. Не то что он прежде о нем забывал, но теперь у него появилась возможность чаще бывать здесь, больше общаться с людьми. В ходе этих встреч, общения с жителями и активной городской общественностью родилось множество интересных проектов, а инициативы и личной поддержки Вячеслава Володина оказалось достаточно, чтобы давние мечты саратовских архитекторов и просто неравнодушных жителей города за короткое время стали явью», — подчеркнул Дмитрий Олейник.

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«В первую очередь это восьмикилометровое пешеходное кольцо, строительство которого началось с улицы Волжской в Саратове, это капитальная реконструкция спортивных сооружений в Балаково, Вольский фестиваль театров малых городов России и открытие памятника Петрову-Водкину, решение о строительстве театра в Балашове, новая станция скорой помощи в Вольске и проект партии «Единая Россия» «Наш двор», признанный достойным для распространения на всю страну. Фестивали выпускников и первокурсников, памятник Олегу Янковскому, благоустройство скверов и парков и начало проектирования новых зон отдыха в приволжских городах, новые светомузыкальные плоскостные и каскадные фонтаны, реставрация фасадов на самой старой улице Саратова Московской и многое, многое другое», — напомнил Олейник.

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«Новый темп обрели дорожное строительство и ремонт. За год отремонтировано 45 км дорог в областном центре и 15 муниципальных районах. В строительном комплексе отмечается рост к 2015 году. За счет всех источников финансирования в 2016 году будет введено в эксплуатацию не менее 1170 тыс. кв. метров жилья или 102,6%. В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на текущий момент переселено около 6,5 тыс. человек из порядка 3 тыс. аварийных жилых помещений. В 2016 году переселено 1970 человек. Однако, в следующем году темп должен возрасти, до завершения программы остается не так много времени», — обратил внимание эксперт.

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Политолог сделал акцент и на других событиях. В 2016-м введены в эксплуатацию неонатальный центр Областной детской клинической больницы, центр реабилитации «Пещера Монаха», Лыжный стадион в Саратове, восстановлено старое здание ТЮЗа имени Ю. П. Киселева. Проведен капитальный ремонт 418 многоквартирных домов в 37 муниципальных образованиях области. В ходе работ по благоустройству парков и дворовых территорий Саратова благоустроено 100 дворов, 25 парков, бульваров и скверов.

За год в регионе введено 7 объектов дошкольного образования на 1148 дополнительных мест. За счет участия в федеральных проектах создано 1350 новых мест в школах; отремонтирован 21 спортивный зал сельских школ; условия для получения образования детьми-инвалидами созданы в 15 образовательных организациях; школы области получили 91 новый автобус.

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«Особо хочется отметить строительство уникальной школы на 1100 мест в микрорайоне Солнечный-2. Это самая большая и самая современная школа с бассейном, актовым залом на 660 мест, спортивными площадками и собственным музеем откроет свои двери в последние дни уходящего года и станет подарком для юных саратовцев», — сказал эксперт.

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