МИД Ирака обвинил иностранные государства в поддержке ИГ

Багдад, , 10:57 — REGNUM Правительства иностранных государств снабжают террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) современным оружием, заявил глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари, сообщает RT.

По его словам, террористическая группировка воюет «при огромной финансовой поддержке» и сама обладает возможностями государств. «Это не обычная поддержка, это поддержка правительств», — считает дипломат.

Он пояснил, что за террористами стоят «правительства и их бюджеты». Поэтому у боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) огромные запасы современного оружия и боеприпасов.

Ранее 27 декабря иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что для уничтожения «Исламского государства» на территории Ирака понадобится три месяца. За день до этого командующий международной операцией против исламистов в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что о победе над террористами можно будет говорить не ранее конца 2018 года.

Операция по освобождению Мосула от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «антитеррористической коалицией» во главе с США началась 17 октября. В первые недели иракская армия, являющаяся основной сухопутной силой «коалиции», бодро рапортовала о захвате сотен квадратных километров территории, однако речь шла о пустынных подступах к второму по величине городу Ирака, удерживаемому исламистами с 2014 года.

Как только войска дошли до границ города, ситуация резко изменилась. С начала ноября армия Ирака «завязла» в уличных боях в восточных районах, курдские отряды «Пешмерга» остановились к северу от Мосула, шиитское ополчение Ирака ведет позиционные бои в районе аэропорта на юго-западной окраине. Ничего, что можно было бы назвать «замечательными успехами», на фронте не наблюдается.

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