Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
Радио REGNUM
Москва, 28 Декабря 2016, 11:00 — REGNUM
- Найден один из «черных ящиков» Ту-154;
- Расшифрована аудиозапись из кабины самолета;
- МИД России отреагировал на арест авторов ИА REGNUM в Белоруссии;
- В Казахстане найден мертвым сотрудник генконсульства России;
- Скандал в Южной Корее: правящая партия «Сэнури» раскололась;
- Суд в Москве удовлетворил иск о госперевороте на Украине в 2014 году.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 27 декабря
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