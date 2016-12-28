ГД уточнит полномочия властей по вопросам стратегического планирования

Речь идет о регионах и муниципалитетах

Москва, , 10:41 — REGNUM Законопроект, направленный на уточнение полномочий органов госвласти по вопросам стратегического планирования, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Предусматривается исключение из перечня основных полномочий регионального заксобрания полномочия по утверждению программ социально-экономического развития субъекта РФ и одновременное закрепление полномочия по утверждению порядка осуществления стратегического планирования в регионе.

Предлагается закрепить полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ по определению порядка разработки, корректировки документов стратегического планирования и утверждению (одобрению) таких документов, а также исключить из его компетенции полномочие по разработке программ социально-экономического развития субъекта РФ.

Законопроектом предусматривается дополнение перечня полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения полномочиями в сфере стратегического планирования.

Разработка планов и программ комплексного социально-экономического развития является избыточной и ведет к дублированию функций в системе муниципального планирования, отмечают авторы инициативы. В связи с этим законопроектом предлагается исключить полномочие органа местного самоуправления по принятию и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования имеет основополагающий характер в системе муниципального планирования, в связи с чем ее утверждение законопроектом предлагается отнести к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования.

Законопроект предусматривает наделение органов местного самоуправления всех видов муниципальных образований правом разработки стратегий социально-экономического развития и планов мероприятий по их реализации.