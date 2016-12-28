Госдуме предлагают ввести императивный мандат для депутатов заксобраний

Москва, , 10:26 — REGNUM Региональным заксобраниям предлагают дать право досрочно прекращать полномочия своих депутатов по представлению фракции или комитета, в которых состоит депутат. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Орловской области.

«Депутаты законодательного (представительного) органа госвласти субъекта РФ обладают так называемым «свободным мандатом». Полагаем, что природа «свободного мандата» не отвечает запросам современного общества и пагубно влияет на качество законодательной государственной власти в РФ», — считают авторы законопроекта.

Законопроектом предлагается изменить правовую природу мандата депутата законодательного (представительного) органа госвласти субъекта РФ и придать ему императивный характер. Документ устанавливает норму, согласно которой, в случае систематического неисполнения депутатом заксобрания субъекта РФ предписанных законом обязанностей, полномочия такого депутата могут быть прекращены досрочно решением заксобрания по представлению фракции, в которой состоит депутат, или по инициативе комитета, членом которого он является.

Документ предусматривает право фракции инициировать досрочное прекращение полномочий заксобрания субъекта РФ — члена этой фракции — за несоблюдение положений законодательства в части исполнения депутатских полномочий. Кроме того, документом предлагается предусмотреть право инициирования досрочного прекращения полномочий депутата комитетом заксобрания, членом которого является депутат, нарушивший положения законодательства в этой сфере. «В настоящее время для депутатов Госдумы уже установлены схожие предлагаемым законопроектом дополнительные обязанности и ограничения, в связи с чем полагаем необходимым провести на федеральном и региональном уровнях аналогию права и системную взаимосвязь правовой природы депутатской ответственности за неисполнение ключевых обязанностей депутата в ходе реализации интересов избирателей, отдавших за него свои голоса», — считают авторы законопроекта.