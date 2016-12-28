Турция: В районе города Эль-Баб «нейтрализованы» 44 боевика

В районе сирийского города Эль-Баб было уничтожено 154 объекта, подконтрольных боевикам

Дамаск, , 09:53 — REGNUM На севере Сирии были «нейтрализованы» 44 боевика «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в сообщении военного ведомства Турции, сообщает 28 декабря Reuters.

В районе сирийского города Эль-Баб было уничтожено 154 объекта, подконтрольных боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 117 террористов получили ранения.

Напомним, 24 августа 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата» в районе турецко-сирийской границы. В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами «Сирийской свободной армии» (ССА) проводят операцию по зачистке Эль-Баба от террористов. Отряды ССА начали наступление на город Эль-Баб в середине ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря стало известно, что в районе Эль-Баб в общей сложности было уничтожено 226 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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