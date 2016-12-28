Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будет вести войну

Премьер-министр Японии принял участие в мемориальных мероприятиях на военной базе Перл-Харбор на Гавайах

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Япония впредь больше никогда не будет вести войну, пообещал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает 28 декабря Reuters.

«Мы никогда больше не должны повторять ужасы войны. Это торжественный обет, который мы, народ Японии, приняли», — сказал Абэ.

«Душам военнослужащих, которые нашли вечный покой на борту линкора «Аризона», всему американскому народу и народам всего мира я, премьер-министр Японии, приношу здесь эту нерушимую клятву», — заявил Абэ.

Абэ не извинился за нападение Японии на Перл-Харбор в 1941 году.Напомним, премьер-министр Японии принял участие в мемориальных мероприятиях на военной базе Перл-Харбор на Гавайах.

Нападение японских ВВС на американскую морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, в результате которого погибли 2400 американских военных, стало поводом для включения США во Вторую Мировую войну — против Японии.

Атомная бомбардировка ВВС США японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, в результате которой погибли от 150 до 240 тыс. человек, в основном мирных жителей, «поставила точку» в участии Японии в войне.

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