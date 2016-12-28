Спецслужбы США готовятся к возможным беспорядкам при инаугурации Трампа

В этот день в Вашингтон приедет почти миллион сторонников избранного президента

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Американские спецслужбы и полиция Нью-Йорка обеспокоены возможными массовыми беспорядками во время церемонии инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января. В настоящее время стражи порядка готовятся к предотвращению столкновений между сторонниками и противниками избранного президента США, сообщает газета The New York Times.

Как отмечает издание, обеспечение безопасности в ходе церемонии инаугурации Трампа может стать наиболее сложной среди подобных задач в новейшей истории. Ожидается, что в этот день в Вашингтон приедет почти миллион сторонников Трампа, при этом по улицам города пройдут демонстранты, выступающие против реализации его предвыборных обещаний.

«Я не могу представить более сложной с точки зрения обеспечения безопасности инаугурации, чем предстоящая», — отметил бывший министр национальной безопасности США Майкл Чертофф.

Церемония вступления в должность 45-го президента США состоится возле здания Конгресса на Капитолийском холме. На специально сооруженной платформе будут находиться более 1600 гостей и участников мероприятия.