Анатолий Кубанов переизбран главой новосибирских справедливороссов

Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирской области состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия». Конференция состоялась накануне, 27 декабря. В связи с истечением срока полномочий председателя совета реготделения президиум центрального совета партии рекомендовал для избрания на должность Анатолия Кубанова. Тайным голосованием Кубанов был избран единогласно. Его полномочия продлены еще на два года.

Еще перед голосование Анатолий Кубанов отчитался о работе регионального отделения партии за предыдущие два года. В первую очередь Кубанов отметил выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и в совет депутатов города Новосибирска, состоявшиеся в сентябре в 2015 года. По мнению Кубанова, здесь отделение поработало достаточно результативно. В Заксобрании партия вновь сформировала фракцию, избрав четырех депутатов. Впервые за несколько лет и в городской Совет был избран депутат от «Справедливой России». А вот избирательная кампания по выборам в Государственную думу для регионального отделения прошла не совсем удачно. Удалось набрать только 5,6%, что является в рейтинге по региональным группам 40 местом. Данный результат новосибирские справедливороссы признают посредственным. Тем не менее, Кубанов считает, что региональному отделению «удалось сохранить политическую репутацию партии в Новосибирской области, как парламентской партии, которая даже в крайне сложной ситуации, в условиях острейшей конкурентной борьбы все равно преодолело необходимый 5% барьер».

Кроме того, на прошедшей конференции тайным голосованием был избран совет регионального отделения в количестве девяти человек: Юрий Александров, Александр Гультяев, Александр Замиралов, Данил Иванов, Олег Кочерга, Сергей Суховицкий, Игорь Умербаев, Андрей Чермошенцев. Также была избрана контрольно-ревизионная комиссия в составе трех человек, ее председателем стал Александр Вандакуров.

По официальным данным, Анатолий Кубанов родился 29 марта 1972 года, в семье военнослужащего. Высшее образование получил в Новосибирском Педагогическом институте. В 24 года был избран депутатом Новосибирского городского Совета по одномандатному Заводскому округу. С 2000 по 2005 годы работал руководителем информационно-аналитического центра при главе администрации области. В декабре 2005 года избран депутатом Новосибирского областного совета. Назначен на должность заместителя председателя комитета построительным вопросам и ЖКХ. В июне 2009 года был избран членом Совета и секретарем бюро совета Новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия». В октябре 2010 года вновь избран депутатом Законодательного собрания области и стал заместителем председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Кандидат философских наук.