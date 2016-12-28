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Израиль пока не планирует новых санкций в отношении Новой Зеландии

Политика
Отзыв послов не повлияет на совместные проекты двух стран

Веллингтон, 28 Декабря 2016, 08:58 — REGNUM  

Завтра премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с израильским послом, отозванным из Новой Зеландии, Ицхаком Гербергом, чтобы обсудить возможность дополнительных санкций, сообщает новозеландское издание Stuff. Израиль отозвал своего посла из Новой Зеландии и запретил послу этой страны въезд в Израиль после того, как Новая Зеландия совместно с Сенегалом выдвинула в ООН резолюцию с требованием вывода израильских поселений с территории Палестины.

Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с министром иностранных дел Новой Зеландии Мюрреем Маккалли заявил, что действия Новой Зеландии «равносильны объявлению войны».

Пресс-секретарь посольства Израиля в Веллингтоне Патриция Дин сообщила, что «израильский посол вернулся в Израиль и встретится в четверг с премьер-министром для обсуждения текущей ситуации. Пока мы не вводим новых дипломатических санкций, после всестороннего обсуждения об окончательном решении будет объявлено дополнительно».

Израильское издание Haaretzсо ссылкой на анонимный источник рассказало, что накануне голосования по резолюции премьер-министр Нетаньяху лично позвонил министру иностранных дел Новой Зеландии Маккалли, эту информацию подтвердила канцелярия премьер-министра Израиля. «Это скандальное решение, я прошу Вас не поддерживать и не поощрять его», — сказал Нетаньяху, — «Если Вы продолжите продвигать эту резолюцию, с нашей точки зрения, это будет объявлением войны. Это приведет к разрыву отношений и будут последствия». Министерство иностранных дел Новой Зеландии отказалось публично комментировать содержание разговора.

Маккалли в прошлом месяце встретился с Нетаньяху во время поездки на Ближний Восток, где израильский премьер подчеркнул необходимость прямых переговоров с палестинцами, чтобы достичь двухгосударственного решения, сообщило издание New Zealand Herald.

Израиль и Новая Зеландия ранее в этом году подписали соглашение о совместном кинопроизводстве, а также готовят подписание соглашения о совместных научных разработках и производстве, предложенное новозеландским ученым Питером Глюкманом.

Пресс-секретарь посольства Израиля в Новой Зеландии пояснила, что все нынешние инициативы остаются в силе и работа посольства продолжается в штатном режиме.

За 2016 финансовый год (закрытый 30 июня) Новая Зеландия экспортировала в Израиль продукции на $26,2 млн, стоимость импортированной продукции из Израиля составила $115,5 млн. Инвестиционные вложения новозеландских компаний в экономику Израиля составили $1 млн, тогда как израильские инвестиции составили $20 млн.

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