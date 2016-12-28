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Франция и Британия внесли в Совбез ООН резолюцию по химоружию в Сирии

Политика
По мнению авторов документа, в 2013 году Сирия предоставила неполную декларацию о существующем в стране химическом оружии
Совет безопасности ООН
Иллюстрация: Un.org
Совет безопасности ООН

Нью-Йорк, США, 28 Декабря 2016, 08:51 — REGNUM  Члены Совета безопасности ООН Франция и Великобритания внесли в Совбез проект резолюции по применению химического оружия в Сирии, которая предусматривает ряд санкций против Дамаска, сообщает AP со ссылкой на документ.

В частности, резолюция предусматривает запрет на поставки Дамаску вертолетов, с которых, по данным экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), могли осуществляться химические атаки.

Также может быть запрещено поставлять запчасти к вертолетам. Кроме того, документ предусматривает введение санкций против 11 граждан Сирии и 10 юридических лиц. Гражданам страны, внесенным в список, может быть запрещено покидать Сирию.

По мнению авторов документа, в 2013 году Сирия предоставила неполную декларацию о существующем в стране химическом оружии. Новый документ должен быть подготовлен Дамаском в 30-дневный срок.

22 октября ООН и ОЗХО представили четвёртый доклад, касающийся использования химического оружия в ходе сирийского конфликта. Согласно выводам, сделанным в докладе, в использовании химического оружия на территории виновны власти Сирии. Речь идёт о трёх случаях, причём третий добавился именно в последнем докладе.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что сделанные в докладе Совместного механизма ООН и ОЗХО по итогам расследования химических атак в Сирии выводы нельзя назвать убедительными и брать за основу принятия правовых решений.

Стоит напомнить, Сирия — участник Договора о нераспространении ядерного оружия и ведёт собственную мирную ядерную программу. При этом Дамаск, как и ещё семь государств, не подписал Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 года. Запад, в частности США, обвиняет Дамаск в применении химического оружия — это один из доводов к необходимости, по мнению западных политиков, отстранения от власти президента Сирии Башара АсадаАсад должен уйти»).

Читайте ранее в этом сюжете: Чуркин: Выводы ООН о применении химоружия в Сирии полны противоречий

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