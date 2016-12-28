Обама назвал поездку Абэ в Перл-Харбор историческим жестом

Сегодня, по его словам, союз между США и Японией крепок, как никогда

Гонолулу, США, , 08:16 — REGNUM Действующий президент США Барак Обама назвал «историческим жестом» посещение военно-морской базы Перл-Харбор премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Визит Абэ на Гавайи говорит о том, что «заклятые враги могут становиться союзниками», заявил Обама, об этом пишет газета «Известия».

В Перл-Харборе американский и японский лидеры возложили венки к мемориалу линкору USS Arizona ВМС США, который затонул в 1941 году после бомбардировки базы Японией. После этого состоялось выступление Обамы и Абэ, на котором глава США заявил, что приветствует Абэ «в духе дружбы», также, как ранее его самого приветствовали в Японии.

Обама отметил, что обе стороны выбрали «дружбу и мир», что стало залогом «большого успеха». Сегодня, по его словам, союз между США и Японией крепок как никогда.

«Сегодня союз между Соединенными Штатами и Японией скреплен не только взаимными интересами, но и общими ценностями. Он является краеугольным камнем для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, движущей силой прогресса», — сказал Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Обама первым из американских лидеров посетил Хиросиму — место атомной бомбардировки в 1945 году. При этом глава США не принес извинения японской стороне за действия своей страны. Визит Абэ в Перл-Харбор можно рассматривать как ответный «визит вежливости».

Нападение японских ВВС на американскую морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, в результате которого погибло 2400 американских военных, стало поводом для включения США во Вторую Мировую войну — против Японии. Атомная бомбардировка ВВС США японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, в результате которой погибло от 150 до 240 тыс. человек, в основном мирных жителей, «поставила точку» в участии Японии в войне.