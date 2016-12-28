Обама готовит санкции против России «за кибератаку на выборах»

Администрация уходящего президента США Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер с целью наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года

Вашингтон, , 07:52 — REGNUM До конца 2016 года Вашингтон может объявить о введении новых санкций в отношении России — на этот раз по обвинениям во вмешательстве в президентские выборы, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация уходящего президента США Барака Обамы близка к тому, чтобы объявить ряд мер с целью наказать Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Речь идет о дипломатическом порицании и экономических санкциях.

»Официальные лица говорят, что администрация заканчивает проработку деталей этих мер, которые также, как ожидается, будут включать скрытые операции и, вероятно, операции в киберпространстве», — пишет газета. В США в 2015 году в силу вступил новый закон, согласно которому исполнительная власть может применять санкции и иным образом наказывать хакеров, которые наносят вред экономической и национальной безопасности США.

В администрации Обамы сейчас готовится признание избирательной системы критически важной инфраструктурой страны для того, чтобы можно было применить этот закон — решение уже находится на этапе финального согласования деталей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на пресс-конференции в Москве Владимир Путин заявил, что неизвестно, какие именно хакеры устроили кибератаки на США, а проигравшая на президентских выборах сторона, обвиняя Россию, просто ищет оправдания собственных ошибок.После президентских выборов 8 ноября Хиллари Клинтон и еще действующий президент США Барак Обама признали победу Трампа на выборах. Однако заявили, что якобы российские хакеры совершали кибератаки с целью повлиять на ход выборов в США.

По данным ЦРУ, Россия вмешалась в президентские выборы в Америке отчасти для того, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу. 17 декабря ФБР и директор Национальной разведки США согласились с выводами ЦРУ.

Россия эти обвинения отвергает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США прекратить раскручивать эту тему или предоставить доказательства. Сам Трамп называл заявления о помощи со стороны РФ «смехотворными».

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