Вашингтон поддержал переговоры по Сирии в Астане

Тонер напомнил, что для достижения решения по Сирии все участники процесса должны договариваться друг с другом

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Вашингтон поддержал идею межсирийских переговоров в Астане наравне с любыми усилиями по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа США Марк Тонер.

По его словам, США поддерживают любые усилия, пока они дают результаты — имеется ввиду уничтожение террористической группировки «Исламское государство», прекращение гражданской войны и «ужасных боевых действий в районе Алеппо».

Тонер напомнил, что для достижения решения по Сирии все участники процесса должны договариваться друг с другом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к межсирийским переговорам в Астане должны присоединиться Саудовская Аравия и Катар. Он подчеркнул, что Турция не будет принимать участие в переговорах, если на них будут приглашены представители «террористических организаций» (связанные с сирийскими курдами группировки).