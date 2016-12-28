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Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»

Политика
Пушков считает, что прав Эрдоган

Вашингтон, 28 Декабря 2016, 07:27 — REGNUM  Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер назвал безосновательным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке возглавляемой Соединёнными Штатами коалицией террористических группировок, сообщает Reuters.

«Это нелепое заявление», — заявил Тонер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Эрдоган заявил, что Вашингтон и поддерживая им коалиция не выполняют взятых на себя обязательств по борьбе с террористами. США явно поддерживают различные группировки, включая «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К этим группировкам он отнёс и курдские организации — «Отряды народной самообороны» и «Демократический союз».

Эрдоган подчеркнул, что он может подкрепить своё обвинение доказательствами: имеются соответствующие фото‑ и видеоматериалы.

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Эрдоган прав, а попытки Госдепа изобразить непричастность к поддержке терроризма — нелепы. Об этом он написал в своём Twitter.

«Эрдоган прав: есть много фактов, к-ые подтверждают поддержку терр. организаций со стороны США. Нелепы попытки Госдепа опровергнуть очевидное», — заявил Пушков.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп назвал нелепыми слова Эрдогана о поддержке ИГ коалицией США

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