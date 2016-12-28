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Китайский авианосец «Ляонин» закончил маневры в Южно-Китайском море

Политика
Тайвань выразил официальный протест, Минобороны КНР напомнило про принцип «одного Китая»

Пекин, 28 Декабря 2016, 06:55 — REGNUM  Авианосец «Ляонин» прибыл для базирования на военно-морскую базу на юге китайской провинции Хайнань, передает The Daily Mail 28 декабря.

Сообщается, что маневры единственного китайского авианосца, которые несколько дней проходили в Желтом море, а затем в спорных территориях Южно-Китайского моря, завершены.

За день до этого «Ляонин» прошел в проливе между Тайванем и Филиппинами, а также совершал маневры вблизи архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня.

Действия китайских военных уже вызвали протест со стороны Тайваня, в ответ Министерство обороны КНР выпустило обращение, в котором напомнило о принципе «одного Китая».

«Наша позиция по поддержанию суверенитета и территориальной целостности страны является непоколебимой, и мы никогда не позволим сепаратистским силам разделить Тайвань и Китай», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Минобороны КНР подтвердило развертывание оборонительных систем на островах Спратли в Южно-Китайском море, а также заявило, что данное размещение является законным и правомерным. МИД Китая называет все заявления относительно китайской милитаризации в регионе «истерией, не соответствующей реальности».

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