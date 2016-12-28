Среда, 28 Декабря 2016 года
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Китай и Боливия расширят военное сотрудничество

Политика
Страны договорились о проведении дополнительных военных учений

Пекин, 28 Декабря 2016, 06:37 — REGNUM  В Пекине состоялась рабочая встреча министра национальной обороны КНР Чан Ваньцюаня и его боливийского коллеги Рейми Феррейра. Стороны обсудили текущее положение дел, а также обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества между Пекином и Ла-Пасом по военной линии.

«За последние годы наши страны значительно продвинулись в развитии двусторонних отношений, в том числе по военной линии. Постоянные военные обмены, совместное участие в учениях и консультации военных инструкторов вывели сотрудничество наших армий на принципиально новый уровень», — отметил китайский министр.

Чан Ваньцюань подчеркнул, что Китай готов к дальнейшему углублению военного сотрудничество. Кроме того, Пекин выступил с инициативой экспортировать в Боливию необходимое вооружение по выгодным для Боливии ценам, пишет «Сина синьвэнь».

Боливийский министр поблагодарил своего китайского коллегу за теплый прием и поддержку, которую оказывает Китай вооруженным силам латиноамериканской страны.

«Мы очень надеемся на укрепление сотрудничества с НОАК. На мой взгляд, оптимальным инструментом для расширения сотрудничества между нашими странами станут дополнительные военные учения, которые могут проводится поочередно в Боливии и КНР», — отметил Рейми Феррейра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2016 г. президент Боливии Эво Моралес заявил, что Китай выделил его стране кредит размере около 5 миллиардов долларов на развитие дорожного строительства и промышленности. Эво Моралес особо отметил, что деньги выделены без каких-либо политических условий.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай выделил кредит Боливии на 5 миллиардов долларов

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