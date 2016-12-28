Послом Трампа в России может стать советник Киссинджера
Нью-Йорк, США, 28 Декабря 2016, 06:25 — REGNUM Послом США в России при новом президенте Дональде Трампе может стать советник Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм, сообщает RT 28 декабря.
В качестве второго кандидата на пост российского посла называется конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер.
Сообщается, что данная информация «пришла из дипломатических источников», однако пока никак официально не подтверждена.
Интересно, что не только «советника Киссинджера» но и самого 93-летнего ветерана российско-американской дипломатии активно «сватают» на роль главного дипломата в будущих российско-американских отношениях.
Как сообщало ИА REGNUM, издания Bild и Politico заявили, что «архитектор разрядки» Генри Киссинджер «станет посредником между Москвой и Вашингтоном» в администрации будущего президента США Дональда Трампа — его ролью будет координация «конструктивного сотрудничества» и «нормализация отношений».
Сам Киссинджер пока не подтвердил отводимую ему роль.
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