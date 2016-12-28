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Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки

Политика
Обама «отомстит» Путину за вмешательство в выборы в США

Вашингтон, 28 Декабря 2016, 06:10 — REGNUM  Администрация Барака Обамы завершает подготовку нового пакета экономических санкций против России — в ответ на «вмешательство в выборы в США», сообщает The Washington Post 28 декабря.

Сообщается, что «решительные меры» возможны и скорее всего будут приняты в соответствии с указом 2015 года, который дал президенту полномочия налагать санкции против иностранных субъектов, которые осуществляют кибератаки против США.

В соответствии с указом, Департамент казначейства США может заморозить активы физических или юридических лиц, которые использовали цифровые средства, чтобы повредить «критической инфраструктуре» США или участвовали в экономическом шпионаже.

Однако есть два момента, которые могут воспрепятствовать проведению данного сценария в жизнь.

Во-первых, необходимо доказать, что в результате кибератак пострадала именно «критическая инфраструктура» избирательной системы — сложно сказать, относятся ли к таковой личная переписка госпожи Хиллари Клинтон или главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

Во-вторых, несмотря на то, что участие России в кибератаках, благодаря многочисленным заявлениям американских политиков уже воспринимается как доказанное, реально никаких доказательств обществу предъявлено не было — кроме «честного слова» Обамы, что он видел расследование ЦРУ и даже лично «предостерегал» президента России Владимира Путина от осуществления кибератак.

Представители руководства Российской Федерации уже неоднократно опровергали данные заявления, называя их бездоказательными и «унизительными» для самих США

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на пресс-конференции в Москве Владимир Путин заявил, что неизвестно, какие именно хакеры устроили кибератаки на США, а проигравшая на президентских выборах сторона, обвиняя Россию, просто ищет оправдания собственных ошибок.

«Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, как бы это сказать, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно», — заметил Президент России.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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