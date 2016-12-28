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СМИ: С медведем расправились сотрудники компании «Якутскгеофизика»

Политика
Грузовики, которыми задавили животное, также принадлежали этой организации

Якутск, 28 Декабря 2016, 05:55 — REGNUM  В сети подписывают петицию с требованием наказать людей, которые жестоко убили медведя в Якутии. Между тем, выяснилось, что расправившиеся над животным люди являются сотрудниками «Якутскгеофизики». Предприятие ведет геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

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«Уралы», которыми давили медведя, тоже принадлежат этой компании, сообщил Якутск.ру источник в правоохранительных органах. По информации СМИ, в самое ближайшее время личности мучителей медведя будут установлены, и их накажут. Пока же комментарий от руководства предприятия ОАО «Якутскгеофизика» получить не удалось.

В сети уже создана петиция с требованием наказать жестоких людей. «Сегодня под колёсами было животное. Завтра будет человек. Подобные люди должны сидеть в отдаленных местах от общества, по причине психического состояния. У нормального человека не возникнет мысли давить, убивать животное без какой-либо цели. Кроме водителя, в местах, удалённых от общества должна оказаться вся шайка. Инициатор, оператор, сообщник, воплотитель идеи», — пишет автор петиции, житель Воронежа Артур Пронин.

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Как сообщало ИА REGNUM, на видео было снято, как люди несколько раз переехали медведя на грузовиках. После этого животное осталось живым и пыталось спастись, но его прижали к земле вторым «Уралом» и добили ударами лома по голове. В МВД РФ заявили, что на видео — жители Якутии. Прокуратура Якутии проводит проверку, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской требует наказать убийц животного реальным сроком.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минприроды: «Расправа над медведем в Якутии — уголовное преступление»

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