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Трамп отметил вклад Обамы в поражение Клинтон на выборах президента США

Политика
Барак Обама принимал непосредственное участие в президентской кампании в колеблющихся штатах ‑ и проиграл, констатировал Дональд Трамп

Вашингтон, 28 Декабря 2016, 05:31 — REGNUM  Даже личное участие действующего президента США Барака Обамы в избирательной кампании кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон не помогло ей одержать победу на выборах, заявил будущий глава Белого дома Дональд Трамп.

«Президент Обама с упорством (и лично) вёл кампанию в очень важных колеблющихся штатах. И проиграл», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

По мнению политика, американским гражданам более импонировала его предвыборная программа. «Избиратели захотели вернуть величие Америке!», — заявил Трамп.

Напомним, ранее Барак Обама в интервью CNN высказал мнение, что в случае участия в президентских выборах-2016 он смог бы сплотить вокруг себя большинство американских избирателей. По словам Обамы, он опирается на мнение многих своих соотечественников, с которыми он имел возможность общаться.

Комментируя данные высказывания уходящего президента, Трамп назвал его неконкурентоспособным на выборах, отметив, что период пребывания Обамы у власти ассоциируется с потерей рабочих мест в стране, терроризмом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подвергнутой масштабной критике реформой здравоохранения (Affordable Care Act) и так далее.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍Трамп назвал Обаму неконкурентоспособным на выборах

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