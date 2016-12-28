«Танцы с евреями» — короля Бахрейна призывают к ответу за Хануку

Хамада бин Иса аль-Халифа не в первый раз отметился лояльным отношениям к иудеям

Манама, , 04:26 — REGNUM Палестинское движение ХАМАС «призывает к ответу» короля Бахрейна Хамада бин Иса аль-Халифа за участие в еврейском празднике Ханука, передают корреспонденты The New York Times 28 декабря.

Известно, что король Бахрейна в этом году не только официально разрешил празднование Хануки, что уже является «отклонением от нормы» для мусульманского государства Персидского залива, но и лично принял делегацию участников праздничной церемонии. Кроме того, в сети Интернет было опубликовано видео, на котором делегация иудеев танцует вместе с королевскими чиновниками — правда, король в «танцах с евреями» участие не принимал.

Движение ХАМАС считает поведение короля и его чиновников «недопустимым», и «призывает к ответу» лидера мусульманского государства.

«То, что группа видных деятелей и торговцев в государстве Бахрейн приняла еврейскую, сионистскую, расистскую, экстремистскую делегацию и танцевала с ними, является унизительным и позорным», — говорится в заявлении ХАМАС.

Движение считает, что «в свете возрастающего международного сочувствия к палестинскому народу» королю Бахрейна и его чиновникам стоит прекратить «сношения» с евреями.

Известно, что король Бахрейна Хамада бин Иса аль-Халифа не в первый раз отметился лояльным отношениям к иудеям. В прошлом году король разрешил ортодоксальным евреям провести церемонию освещения свеч в столице страны, Манаме. Ранее, в 2008 году, аль-Халифа позволил себе нечто и вовсе «невообразимое» — король назначил послом Бахрейна в США еврейку Худу Эзру Ибрагим.