Госдеп США: «Израиль вреден для Ближнего Востока»

Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер заявил, что действия Израиля «вредят» Ближнему Востоку и процессу мирного урегулирования в регионе, передает Reuters 28 декабря.

«Мы хотели бы надеяться, что резолюция Совета безопасности ООН будет служить тревожным звонком, призывом к действию, попыткой предупредить обе стороны… Но, конечно, Израиль, его действия в отношении поселенческой активности, является вредом для мирного урегулирования», — сообщил Тонер.

Кроме того, Тонер опроверг обвинения израильской стороны в том, что США «продавили» резолюцию СБ ООН о поселениях против собственного союзника на Ближнем Востоке. По его словам, данные заявления «просто не соответствуют действительности».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Дэвид Киз, пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил о наличии «железных доказательств», которые «показывают, что администрация Обамы помогла выработать эту резолюцию и оказала давление для ее принятия». Также сегодня стало известно, что власти Израиля не намерены выполнять требований СБ ООН и планируют одобрить новое строительство в Восточном Иерусалиме, названном в резолюции «оккупированной территорией».

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