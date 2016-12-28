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Премьер-министр Японии не принес извинений за Перл-Харбор

Политика
Синдзо Абэ выразил «искренние соболезнования душам погибших»
Линкор «Аризона» после нападения на Перл-Харбор Линкор «Аризона» после нападения на Перл-Харбор

Гонолулу, США, 28 Декабря 2016, 02:55 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и уходящий президент США Барак Обама приняли участие в церемонии на мемориальном комплексе в честь затонувшего линкора «Аризона» на базе Перл-Харбор, передает Reuters 28 декабря.

Японский и американский лидеры почтили память погибших во Второй Мировой войне и возложили венок к мемориалу на гавайском острове Оаху. Оба лидера также обратились к официальным лицам и ветеранам морского флота США, среди которых были и те, кто пережил нападение японских милитаристов на Перл-Харбор в 1941 году.

«Этот исторический жест говорит о силе примирения… Это напоминание о том, что даже самые глубокие раны войны могут уступить дорогу дружбе и прочному миру», — заявил Обама.

Премьер-министр Японии согласился со словами уходящего американского лидера, а также принес соболезнования «душам погибших» в Перл-Харборе.

«Президент Обама, народ Соединенных Штатов Америки и люди по всему миру. Как премьер-министр Японии я приношу искренние соболезнования душам тех, кто отдал свою жизнь здесь», — заявил Абэ.

Тем не менее, подчеркивается, что премьер-министр Японии не принес извинения за бомбардировку Перл-Харбора, бывшую причиной вступления США во Вторую Мировую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, участие Абэ в мемориальных мероприятиях в американском Перл-Харборе многие расценивают как «визит вежливости» в ответ на посещение Хиросимы президентом США в этом году — в мае Барак Обама стал первым американским лидером, который посетил место атомной бомбардировки, однако он также не принес извинения за действия своей страны.

Нападение японских ВВС на американскую морскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, в результате которого погибли 2400 американских военных, стало поводом для включения США во Вторую Мировую войну — против Японии. Атомная бомбардировка ВВС США японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, в результате которой погибли от 150 до 240 тыс. человек, в основном мирных жителей, «поставила точку» в участии Японии в войне.

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