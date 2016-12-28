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Российские военные провели гуманитарные акции в Алеппо и Латакии

Политика
За сутки в Сирии зафиксировано 26 обстрелов со стороны террористов и «умеренной оппозиции»
Гуманитарная помощь из России
Иллюстрация: Минобороны России
Гуманитарная помощь из России

Москва, 28 Декабря 2016, 02:43 — REGNUM  Российскими военными 27 декабря проведено три гуманитарных акции в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что в пунктах временного размещения в районах Шейх-Максуд и Аль-Азизия города Алеппо мирным жителям было передано в общей сложности около шести тонн гуманитарной помощи, в населённом пункте Эль Хаффа провинции Латакия — около 200 килограммов.

Для мирных жителей, покидающих восточные районы города Алеппо, также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

По данным Центра по примирению за сутки в Сирии зафиксировано 26 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама и Латакия.

В частности, в провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреливали из миномётов и стрелкового оружия населённые пункты Джаубар, Бузайна, мейда, Кафер-Батна, Барза и город Дамаск, а также стадион Эль-Абасийин, фермы и автомагистраль в Харасте и участок автомагистрали в районе Думы.

Боевики группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреливали из минометов и стрелкового оружия населённый пункт Джамария Хабра Эль-Захра и квартал Ашрафия в провинции Алеппо, а также населенный пункт Икко в провинции Латакия.

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В городе Алеппо обстрелам со стороны террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергались кварталы Ашрафия, «1070», «3000», Дахия аль Асад и район высоты с отметкой «452».

Отмечается, что ВКС России и ВВС Сирии ударов по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении огня и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, не наносили.

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