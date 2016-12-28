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Премьер-министр Ирака обещает уничтожить ИГИЛ за три месяца

Политика
Хайдер аль-Абади сохраняет оптимизм
Боец армии Ирака Боец армии Ирака

Мосул, Ирак, 28 Декабря 2016, 02:34 — REGNUM  Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что для уничтожения «Исламского государства» на территории Ирака понадобится три месяца, передает Reuters 28 декабря.

«Американцы настроены пессимистично. Они привыкли говорить об очень долгих сроках. Но замечательные успехи, достигнутые нашими отважными и героическими борцами, не уменьшаются. Я предвижу, что в Ираке это (победа над исламистами — прим. ИА REGNUM ) займет три месяца», — заявил аль-Абади.

Стоит отметить, что ранее прогнозы премьер-министр Ирака уже не сбылись — еще в апреле Хайдер аль-Абади уверенно говорил об освобождении Мосула от террористов «до конца года», обещание скорого взятия иракского города даже было озвучено совместно с президентом США Бараком Обамой на Генассамблее ООН в сентябре. Однако этого не случилось.

Тем не менее, аль-Абади «сохраняет оптимизм» — в отличие от американского командования, которое изменило свои прогнозы, причем радикально.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря командующий международной операцией против исламистов в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что о победе над террористами можно будет говорить не ранее конца 2018 года. Тот же Таунсенд в начале операции по освобождению Мосула в октябре заявлял, что для взятия города сухопутным силам и ВВС понадобится «несколько недель».

Операция по освобождению Мосула от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «антитеррористической коалицией» во главе с США началась 17 октября. В первые недели иракская армия, являющаяся основной сухопутной силой «коалиции», бодро рапортовала о захвате сотен квадратных километров территории, однако речь шла о пустынных подступах к второму по величине городу Ирака, удерживаемому исламистами с 2014 года.

Как только войска дошли до границ города, ситуация резко изменилась. С начала ноября — с начала ноября армия Ирака «завязла» в уличных боях в восточных районах, курдские отряды «Пешмерга» остановились к северу от Мосула, шиитское ополчение Ирака ведет позиционные бои в районе аэропорта на юго-западной окраине. Ничего, что можно было бы назвать «замечательными успехами», на фронте не наблюдается.

Читайте ранее в этом сюжете: Обама обещал освободить Мосул к концу года. Не получилось

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Освобождение Мосула
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