Рождественский подарок Обамы: «Трамп будет вынужден защитить Израиль»

Москва, , 04:09 — REGNUM Отказ Соединённых Штатов Америки ветировать резолюцию по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии — это «рождественский подарок» от Барака Обамы, прежде всего, Дональду Трампу и всему мировому сообществу. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

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«Израиль, еврейская община США традиционно поддерживала демократическую партию. В ходе этой избирательной кампании Трамп занял последовательно произраильскую позицию гораздо в большей степени, чем Хилари Клинтон. В итоге, и Израиль, и еврейская община потеряли своё монолитное единство в поддержке демократов, очень многие поддержали Трампа. Естественно Обаме эта ситуация сильно не понравилась», — обозначил эксперт.

«Я думаю, в ближайшее время мы можем ожидать серию таких шагов. Они уже начались: решения американского Конгресса, связанные с увеличением военного присутствия в Восточной Европе и многие другие шаги, которые максимально будут осложнять жизнь, прежде всего, Трампу, — добавил Вячеслав Никонов. — Параллельно, конечно, будут создаваться и препоны на пути развития хороших отношений между Россией и США, потому что сейчас Трамп вынужден будет броситься защищать Израиль, для него эта резолюция абсолютно неприемлема».

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии. Согласно документу, Израиль должен прекратить поселенческую активность на оккупированных территориях. Эта резолюция и отказ Америки воспользоваться правом вето вызвали резкую критику со стороны Израиля. За резолюцию проголосовали 14 стран, США воздержались.