Госдеп назвал нелепыми слова Эрдогана о поддержке ИГ коалицией США

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что располагает фото‑ и видеодоказательствами поддержки террористов коалицией во главе с Соединёнными Штатами

Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер назвал «смехотворными» слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он располагает доказательствами поддержки террористических группировок коалицией во главе с США, передаёт агентство Reuters.

«Это нелепое обвинение», — сказал представитель внешнеполитического ведомства США, подчеркнув, что у турецкой стороны нет оснований для подобных заявлений.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре заявил, что США и поддерживая ими коалиция не выполняют взятых на себя обязательств по борьбе с террористами, а наоборот, явно поддерживают различные группировки, включая «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также курдские организации «Отряды народной самообороны» и «Демократический союз».

Президент Турции подчеркнул, что располагает фото‑ и видеодоказательствами такое поддержки.

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