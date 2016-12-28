Черногория объявила в розыск двух граждан России за участие в госперевороте

«Заговор» в балканской республике был раскрыт в октябре, 20 граждан Черногории и Сербии уже задержаны

Подгорица, , 01:29 — REGNUM Власти Черногории выдала ордер на арест и объявила в международный розыск двух граждан России, обвиняемых в попытке государственного переворота, передает Associated Press 28 декабря.

Согласно заявлению, озвученному на государственном телевидении балканской республики, в розыске находятся пять участников «заговора», в том числе — двое русских, Эдуард Широков и Владимир Попов. План «заговорщиков» подразумевал убийство бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича и захват парламента в день выборов в октябре.

В настоящий момент в Македонии уже задержаны 20 предполагаемых участников «террористической организации», планировавшей государственный переворот.

Журналисты также сообщают о «подозрении» в причастности к заговору вездесущей «руки Кремля», однако никаких доказательств участия российских спецслужб или официальных лиц не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в день выборов в Черногории 16 октября Генеральная прокуратура республики сообщила о предотвращении попытки госпереворота и задержании 20 граждан Черногории и Сербии. Среди них оказался бывший начальник жандармерии Сербии Братислав Бата Дикич, сторонник ультраправых взглядов, противник вхождения Черногории в НАТО.

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