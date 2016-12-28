Среда, 28 Декабря 2016 года
01:58:36 МСК

Лавров и Керри провели 70-й по счёту разговор в текущем году

Политика
Глава МИД России заявил о неприемлемости попыток администрации Барак Обамы «под занавес» подорвать основы двустороннего взаимодействия
Керри — Лавров
© ИА REGNUM
Керри — Лавров

Москва, 28 Декабря 2016, 00:26 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри входе телефонного разговора 27 декабря осудили ситуацию вокруг палестино-израильского урегулирования, сирийский конфликт, а также двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации в палестино-израильском урегулировании и вокруг него. Лавров подчеркнул необходимость создания условий для прямых переговоров между лидерами Израиля и Палестины и предостерёг от привнесения внутриамериканской повестки дня в работу «ближневосточного квартета» и Совета безопасности ООН, указав на пагубность попыток использовать эти площадки для «разборок» между демократами и республиканцами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили также перспективы урегулирования сирийского конфликта в свете встреч министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана в Москве 20 декабря и достигнутых тогда договорённостей о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии при активизации антитеррористических усилий.

«Сергей Лавров акцентировал, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанный Бараком Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряжённости и новым жертвам», — информирует пресс-служба.

«Касаясь двусторонних отношений, российский министр вновь подчеркнул неприемлемость линии администрации Барака Обамы на то, чтобы «под занавес» попытаться ещё более подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США», — говорится также в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, он стал стал 70-м по счёту в текущем году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Светлана Шаповалова«Одинокий волк» коммунизма: каменная эпоха Евгения Вучетича
ДнепропетровскУкраина REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
Елена КовачичРедактирование генов человека — путь борьбы со СПИДом
МоскваРоссия ВИЧ-инфекция и СПИД Наука
NB!
28.12.16
Дмитрий БуяновКак странный библиотекарь придумал освоение Космоса
ТамбовРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
28.12.16
Минск: «Ситуация в ЕАЭС не отвечает нашим интересам»
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Марина АлександроваК отцам «майдана» в Минске присоединился МИД России
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Елена КовачичИзмерил небеса и «вычислил» Христа
ШтутгартГермания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.12.16
Игорь Мазурин, Вера ПонуровскаяМонреальский протокол против «зелёной» энергетики России
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтАмерику ждет самая серьезная кадровая революция в системе судов
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
«Закрылки! Командир, мы падаем!». Расшифрована аудиозапись из кабины Ту-154
ЛюберцыМосковская областьРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Владимир СтанулевичКто хотел заставить Архангельск исполнять «Богородица, Путина прогони»?
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
27.12.16
Григорий ГаранинКазахские бараны и белорусские трусы: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
27.12.16
Ариф АсалыоглуУбийство посла России в Турции: Кто штампует ложные факты?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
27.12.16
Тимошенко: Украина торгует сырьем, как папуасы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.12.16
МИД РФ отреагировал на арест авторов ИА REGNUM в Белоруссии
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Бывшего губернатора Воронежской области спас от суда срок давности
ВоронежРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
27.12.16
Джон Маккейн: наши солдаты не позволят русским плохо себя вести
ТаллинЭстония Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
35% самарских 11-классников выбрали тему сочинения про бесчестный поступок
СамараРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
27.12.16
Свердловская область-2016: смена политического ландшафта
ЕкатеринбургРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Павел БерлиновДоллар и евро могут встретить 2017 год в паритете
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
ЛДПР распустила свой совет в Петербурге и переходит на новый формат
Санкт-ПетербургРоссия Партийное строительство Политика
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
ещё главное