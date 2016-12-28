Лавров и Керри провели 70-й по счёту разговор в текущем году

Москва, , 00:26 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри входе телефонного разговора 27 декабря осудили ситуацию вокруг палестино-израильского урегулирования, сирийский конфликт, а также двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации в палестино-израильском урегулировании и вокруг него. Лавров подчеркнул необходимость создания условий для прямых переговоров между лидерами Израиля и Палестины и предостерёг от привнесения внутриамериканской повестки дня в работу «ближневосточного квартета» и Совета безопасности ООН, указав на пагубность попыток использовать эти площадки для «разборок» между демократами и республиканцами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили также перспективы урегулирования сирийского конфликта в свете встреч министров иностранных дел и обороны России, Турции и Ирана в Москве 20 декабря и достигнутых тогда договорённостей о продвижении к прекращению огня на всей территории Сирии при активизации антитеррористических усилий.

«Сергей Лавров акцентировал, что разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК, заложенное в подписанный Бараком Обамой 23 декабря закон США о бюджете на оборону, может привести к дальнейшей эскалации напряжённости и новым жертвам», — информирует пресс-служба.

«Касаясь двусторонних отношений, российский министр вновь подчеркнул неприемлемость линии администрации Барака Обамы на то, чтобы «под занавес» попытаться ещё более подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США», — говорится также в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, он стал стал 70-м по счёту в текущем году.