Штаб Трампа: Встречи с президентом Республики Конго не планировалось

Нью-Йорк, США, , 00:23 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп не планировал и не планирует проводить встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгесо, передает Associated Press 28 декабря.

По словам пресс-секретаря Трампа Надежды Хикс, встреча лидеров, о проведении которой во вторник сообщали СМИ, никогда не назначалась. Встреча между Трампом и Сассу-Нгесо возможна только после инаугурации американского лидера, назначенной на 20 января.

Хикс сообщила, что на этой неделе в «Башне Трампа» в Нью-Йорке действительно пройдет ряд встреч с политиками и чиновниками, в частности с Эльзой Мурано, которая рассматривается командой Трампа на пост советника по сельскому хозяйству. Однако встреч с лидерами иностранных государств не запланировано.

Как передавало ИА REGNUM, вчера пресс-секретарь президента Сассу-Нгесо Тьери Мунгала сообщил, что 27 декабря в Нью-Йорке состоятся переговоры между африканским лидером и избранным президентом США. Предметом якобы назначенных переговоров должны были стать будущие двусторонние отношения между странами, а также «африканские проблемы» — прежде всего, кризис в Ливии, который оказывает существенное влияние на континент.

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