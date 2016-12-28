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Минск: «Ситуация в ЕАЭС не отвечает нашим интересам»

Политика
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Минск, 28 Декабря 2016, 00:14 — REGNUM  Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко вновь избран первым заместителем Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Выступая со словами благодарности перед парламентариями, он подверг критике процесс интеграции России и Белоруссии и отдельно ЕАЭС. Он, в частности, сказал:

«Мы много говорим об укреплении торгово-экономического сотрудничества, устранении барьеров в двусторонней торговле, создании равных условий для субъектов хозяйствования… А на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, причём это делается практически регулярно. На интеграционном направлении мы видим реальное снижение интереса к работе в рамках Союзного государства… Не отвечает нашим интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. С момента запуска ЕЭС 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьёзного экономического решения. Исключение составляет подписание — и то с опозданием на год — пакета документов по формированию общего рынка лекарственных средств, который тоже пока, к сожалению, не заработал. Складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто такой политический проект.

У нас не может не вызывать озабоченности сужение важного для Беларуси российского рынка, периодическое возникновение споров с доступом на него молочной и другой белорусской продукции. В своё время в рамках Союзного государства было принято решение о равнодоходных ценах на газ для белорусских и российских субъектов хозяйствования, но оно так и осталось на бумаге. В результате дополнительная нагрузка на экономику Беларуси за последние 10 лет составила 15 миллиардов долларов. Ситуация на белорусско-российской границе выходит как за рамки договорной базы, так и здравого смысла. 20 лет всё было нормально, с 2004 года мы успешно променяли единую миграционную карту, которую иностранцы получали при въезде в Союзное государство и предъявляли при выезде. Сейчас вдруг всё это стало невозможным, причём сделано это было без всяких консультаций, предварительных уведомлений.

В информационной политике складывается ощущение, что в российской общественном мнении пытаются переформатировать образ Беларуси и белорусов. Из лучших друзей и преданных союзников нас пытаются представить в качестве неискренних, несамостоятельных и живущих за счёт России партнёров, которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины. Это всёго лишь несколько таких концептуальных моментов, которые абсолютно негативно влияют на наши интеграционные процессы и могут вообще затормозить».

Пафос В.П.Андрейченко поддержал член Совета Республики РБ Сергей Гайдукевич, который заявил собравшимся:

«Когда вы к нам прилетаете, мы вас с мигалками там, всё создаём, все условия, чтобы вы к нам приехали. Вот мы к вам сегодня приехали, нас посадили в четыре автобусика и пустили без всякой… Хотя бы какую-то маленькую машину ГАИ дали… Вы знаете, как мы к вам в Госдуму входим? Ну, хотя бы вы внутри Госдумы нас пустили, проверяли документы. Стоят женщины, ветер на улице, плохая… И мы все стоим с этим паспортом.

Когда вы к нам приезжаете — дорожка лежит, открыты двери, и вы к нам заходите, и, если есть какие-то документы, проверяем, то мы проверяем их внутри здания. Это что? Сами оцените… Мы к вам приехали строить Союзное государство».

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Союзное государство России и Белоруссии
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