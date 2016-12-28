На Кубе одобрен закон, запрещающий увековечивать память Фиделя Кастро

Гавана, , 23:45 — REGNUM Национальное собрание Кубы одобрило закон, запрещающий возводить памятники в честь Фиделя Кастро, а также присваивать его имя улицам или другим топонимическим объектам, что соответствует пожеланием покойного лидера кубинской революции, сообщает 27 декабря Reuters.

Кастро всегда говорил, что он не хочет своего культа личности, несмотря на то, что его критики заявляют обратное. Его высказывания размещены на билбордах по всей Кубе, без его имени не обходится ни одно публичное мероприятие.

«Наша главная дань памяти будет заключаться не в наименовании всего и вся его именем, а в продолжении нашей работы на благо общества», — заявил Дженнифер Белло Мартинес, президент федерации студентов высших учебных заведений.

Президент Рауль Кастро уже заявил, что его старший брат не хотел быть увековеченным в бесконечных статуях и улицах.