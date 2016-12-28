Среда, 28 Декабря 2016 года
01:58:04 МСК

К отцам «майдана» в Минске присоединился МИД России

Политика
Интересно, как скоро и в России, по примеру Белоруссии, начнут сажать за противодействие «майдану»?
© ИА REGNUM

Марина Александрова, 28 Декабря 2016, 00:10 — REGNUM  

В связи с двумя вроде бы не очень связанными друг с другом новостями — о том, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала официальной позицией России высказывания посла РФ в Белоруссии Сурикова (он поддержал арест пророссийских журналистов и назвал их «радикалами, пытавшимися вбить клин между народами»), и о том, что московский суд удовлетворил иск бывшего депутата Рады Онищенко о признании Майдана 2014 года государственным переворотом, мне хочется задать всего два вопроса.

1. Когда именно вашей покорной слуге и всем тем, кто вслух намекают о том, что белорусские элиты и лично Лукашенко малость зарвались (и заврались) и уже откровенно издеваются над Россией, флиртуя с Западом, стоит начинать сушить сухари — я имею в виду, здесь, в России? Ибо логично сказавши «а», сказать и «б».

2. Как скоро после «майдана» в Минске московский суд признает его государственным переворотом — сразу, через год, через три, позже, никогда? То, что «майдан» в Минске при продолжении курса на одновременное заигрывание с местными националистическими элементами и с Западом (именно на перспективу «майдана» в Минске, собственно, и указывали блогеры и журналисты, в том числе авторы ИА REGNUM, а ныне — политзаключенные) рано или поздно случится — для меня как раз не вопрос. Потому что на Украине всё именно так и начиналось.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявление ИА REGNUM: Готов ли МИД РФ действовать по шпаргалке из Минска?

regnum author Марина Александрова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Светлана Шаповалова«Одинокий волк» коммунизма: каменная эпоха Евгения Вучетича
ДнепропетровскУкраина REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
Елена КовачичРедактирование генов человека — путь борьбы со СПИДом
МоскваРоссия ВИЧ-инфекция и СПИД Наука
NB!
28.12.16
Дмитрий БуяновКак странный библиотекарь придумал освоение Космоса
ТамбовРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
28.12.16
Минск: «Ситуация в ЕАЭС не отвечает нашим интересам»
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Марина АлександроваК отцам «майдана» в Минске присоединился МИД России
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Елена КовачичИзмерил небеса и «вычислил» Христа
ШтутгартГермания REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.12.16
Игорь Мазурин, Вера ПонуровскаяМонреальский протокол против «зелёной» энергетики России
МоскваРоссия Международные соглашения по климату и их последствия Политика
NB!
27.12.16
Александр ШпунтАмерику ждет самая серьезная кадровая революция в системе судов
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.12.16
«Закрылки! Командир, мы падаем!». Расшифрована аудиозапись из кабины Ту-154
ЛюберцыМосковская областьРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
27.12.16
Владимир СтанулевичКто хотел заставить Архангельск исполнять «Богородица, Путина прогони»?
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
27.12.16
Григорий ГаранинКазахские бараны и белорусские трусы: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
27.12.16
Ариф АсалыоглуУбийство посла России в Турции: Кто штампует ложные факты?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
27.12.16
Тимошенко: Украина торгует сырьем, как папуасы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.12.16
МИД РФ отреагировал на арест авторов ИА REGNUM в Белоруссии
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
27.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.12.16
Бывшего губернатора Воронежской области спас от суда срок давности
ВоронежРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
27.12.16
Джон Маккейн: наши солдаты не позволят русским плохо себя вести
ТаллинЭстония Российско-американские отношения Политика
NB!
27.12.16
35% самарских 11-классников выбрали тему сочинения про бесчестный поступок
СамараРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
27.12.16
Свердловская область-2016: смена политического ландшафта
ЕкатеринбургРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
27.12.16
Павел БерлиновДоллар и евро могут встретить 2017 год в паритете
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.12.16
ЛДПР распустила свой совет в Петербурге и переходит на новый формат
Санкт-ПетербургРоссия Партийное строительство Политика
NB!
27.12.16
Станислав СтремидловскийВаршава-2017: великие потрясения или «Великая Польша»?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
ещё главное