Григорий Ванин, , 23:41 — REGNUM

Убийство российского посла в Турецкой республике Андрея Карлова, произошедшее 19 декабря в Анкаре, послужило на Западе поводом для злорадства и непристойных русофобских комментариев в адрес России и ее президента Владимира Путина. Это несмотря на официальные соболезнования и осуждение теракта западными государствами. Свобода слова у них такая — ничего из ряда вон выходящего по канонам европейской и американской демократии тут не происходит.

Нам, в России, такую «образцовую демократию» никак не удается построить, несмотря на титанические усилия либералов и странных правозащитников, конфликтующих с правоохранительными органами. Запутались в правах и праве, что ли? Или Путин виноват?

Надо сказать, что посол любой страны является самой доступной жертвой политического экстремизма с тяжелыми и даже кризисными последствиями в межгосударственных отношениях. Посол имеет статус неприкосновенности по международному праву. И этот статус физически, персонально обеспечивает ему страна пребывания, поэтому у посла и дипломатов своей охраны не бывает, чтобы этой охраной не унижать суверенитет дружественного государства. Таков обычай. Да и какое государство допустит применение оружия иностранцами на своей территории даже для личной защиты?

Покушение на такое значимое лицо планируется заранее и его сценарии также готовятся заблаговременно, как бы на всякий случай, про запас. Делают это, как правило, самые фанатичные и маргинальные организации, недалекие в вопросах политики и права, или агенты-провокаторы третьих стран. Так случилось и на этот раз. По манере поведения убийцы можно было судить, что он специально позировал перед телекамерами и при этом выкрикивал заученные фразы. Когда кончились патроны в пистолете, убийцу никто не пытался задержать. Его застрелили на месте фактически безоружного после завершения монолога, и концы в воду. А вот видеосюжет с выкриками убийцы и комментариями к нему, то есть постановочная часть, разошлись по всему миру.

Печальная новость в Москву пришла в то время, когда эта статья о либералах в России была уже написана, но по другому не менее мерзкому поводу, и когда реакция западных масс-медиа на убийство российского посла уже привычно вылилась в потоки русофобии под флагом свободы слова, то есть священной коровы западных либералов. Но что же на самом деле представляет собой эта пресловутая свобода слова? Какое общественное мнение она формирует и к чему ведет? И что нового предлагают либералы в России гражданскому обществу вместо «диктатуры коммуняк»?

Призрак снова бродит по Европе

«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» — это цитата из «Манифеста Коммунистической партии», написанного и изданного в 1848 году в Лондоне для Германии. Но призраки-идеи из Европы имеют привычку шастать в Россию, чтобы оставить свой революционный след. Прям-таки эпидемия заразы какая-то, а не история мыслетворчества. И всякий раз какая-нибудь европейская идея высевается на питательную почву российского либерализма или, попросту говоря, на извечный бунт сознания несостоятельной интеллигенции (мыслетворцев) против власти как таковой, если власть не утоляет амбиции «совести нации». А утолить их, амбиции, никак нельзя по причине неопределенной бесконечности.

Да и европейские призраки теперь поменялись, стали их американскими клонами. Поди, всем сразу угоди. Народники унаследовали идеи декабристов, из народников выросли террористы, от них «другим путем» пошли социал-демократы — марксисты, из этих выделились большевики-ленинцы, которые спасли Россию от распада, взяв власть в октябре 1917 года в союзе с левыми эсерами и частью кадетов. Борьба за власть привела к диктатуре большевиков и абсолютизации марксизма-ленинизма, что привело к гражданской войне. И всё это — эволюция русского (т. е. российского) столичного либерализма, питающего амбиции свободолюбивой интеллигенции, скучающей без революций.

Тем не менее, в истории ничего не меняется, а только повторяется. Все мы помним или знаем по рассказам, как в перестройку и во время ельцинских реформ коммунистическую идеологию либералы, до того верой служившие коммунистической идее, поменяли с выгодой для себя на антикоммунизм, антисоветизм, дискредитируя Октябрьскую революцию и сталинскую эпоху, а вместе с ними Советский Союз, в котором родились и жили, и всё это быстро переросло в русофобию. Откуда пришел этот очередной призрак государственного погрома после призрака коммунизма? Да всё оттуда же — с Запада. Только идеология нового либерального призрака стала обратной, противоположной коммунистической, а суть всё та же: сначала все разрушим, опираясь на Запад, а потом построим свободу на руинах, озираясь по сторонам в поиске опоры.

Отцов коммунистической революционной идеологии мы знаем из классики: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ульянов (Ленин) и примкнувший к ним Лев Троцкий, чье имя начертано на памятной доске, установленной недавно в Бутырской тюрьме в Москве. За что честь такая? Может, за то, что был антисталинистом и большевиком-радикалом одновременно? Как и кем к жертвам коммунизма был причислен председатель Революционного военного совета СССР большевик Троцкий, патологический палач политических оппонентов? Или у него другие заслуги? Может, это своеобразный акт толерантности и примирения эпох? Вряд ли. Уж слишком вызывающе эта фигура выглядит в одном ряду с установкой памятной доски гитлеровцу Маннергейму в Санкт-Петербурге (Ленинграде), памятника адмиралу Колчаку в Иркутске и вместе с другими подобными идеями «примирения и толерантности».

На одной доске с надписью «Выдающиеся евреи, содержавшиеся в Бутырском замке» помещены восемь табличек с именами знаменитых евреев-интеллигентов, включая Троцкого, без указания статьи, по которой они были в заключении, и четыре таблички в резерве. Палач и жертвы на одной доске. Памятник освятил главный раввин РФ Берл Лазар, в 1991 году переехавший в Россию американский иудей-хасид. Вряд ли он хорошо знает русскую историю, во всяком случае не воспринимает ее так, как воспринимает подавляющее большинство населения страны. А подсказать мигранту-раввину было некому. Или подставили?

Кстати, Троцкий по профессии был журналистом и политиком и однажды назвал США «кузницей, где будет выковываться судьба человечества». Россию же он считал «хворостом мировой революции». Подходящая позиция для акта толерантности, не правда ли?

Доска памяти знаменитым евреям установлена по инициативе ФЕОР на примере доски в память 69 православных новомучеников и исповедников российских, причисленных к лику святых, которая ранее была установлена там же Обществом милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь». На православной доске имен нет. В основном это были православные священники и монахи, погибшие в эпоху пролетарской диктатуры.

Не только у коммунизма, а у каждой идеологии, включая антикоммунизм, есть свой духовный, идейный отец и его последователи или дети. Образ детей-наследников используется писателями в их творчестве. Например, стоики-романтики «Дети капитана Гранта» полны жизни и оптимизма, «Дети Арбата» страдают от культа личности, который хронологически пока не сложился к их жизни, «Дети Розенталя» клонированы из гениев прошлого, но не ставших гениями. Чьи же дети так радикально исповедуют апнтикоммунизм, ненавидят Сталина, презирают СССР и осуждают советское время? Откуда этот призрак антикоммунизма и спекулятивной наживы нагрянул в СССР на пике перестройки, формируя либеральную идею развала «империи зла» на враждующие между собой куски? Чьими детьми стали либералы России и других республик, бывших союзными, в наше время? Насколько либералы толерантны на деле, призывая к «примирению эпох»?

Отца нашего модного наступательного либерализма долго искать не пришлось. По всем показателям им вполне может быть ярчайший представитель европейской цивилизации доктор искусствоведения, драматург, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды, президент имперской палаты культуры Йозеф Геббельс. Тот самый государственный и политический деятель нацистской Германии, который был далек от крематориев, никого не убивал, кроме собственных детей, и некоторое время был редактором либеральной газеты «Фолькише фрайхайт» («Народная свобода»). Адольф Гитлер тоже был художником, но он убивал и жег людей в печах крематориев. Гитлер не был либералом даже тогда, когда цивилизованная Европа пожимала и трясла ему руку, преданно заглядывая в глаза, поэтому он на роль отца отпадает сразу. А образованный, интеллигентный доктор Геббельс лишь широко пользовался свободой слова в адрес России-СССР, Сталина и Ленина, коммунизма и социализма, героев русской истории. То есть в той же теме, какую теперь любят наши либералы, начиная с перестройки, или даже раньше с хрущевской оттепели.

В своем деле доктор Геббельс сформулировал подходящий либеральный принцип, который анонимно стал публичным принципом и мечтой современных либеральных демократов: «Министерство пропаганды не является административным учреждением. Это министерство для народа, и народ будет всегда иметь вход в него. В этом доме никогда не будет понятия бюрократии. Мы не управляем, мы работаем, причем мы работаем под постоянным контролем народа, и вся наша работа будет проводиться исключительно для народа в целом. Отсюда должны исходить большие импульсы. Есть два вида осуществления революции. Можно поливать противника огнем из пулеметов до тех пор, пока он не признает превосходства, которым обладают пулеметчики. Это более простой путь. Но можно также переделать нацию за счёт революции духа и тем самым не уничтожить, а даже привлечь противника на свою сторону. Мы, национал-социалисты, пошли по второму пути и продолжим его» (Georg Wilhelm Müller. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Berlin, 1940, S. 6)

Наши либералы тоже выбрали второй путь, где не пулеметами, как у Троцкого, достигается цель антикоммунистических и антисоветских преобразований, а препарированием общественного сознания, принимая народ за безмозглое стадо. Журналист, поэт и писатель, драматург, доктор искусств знал силу слова и приемы изменения концептуального мировоззрения, при этом он не был антисемитом гитлеровского образца, считал себя тонкой натурой.

Геббельс делал всё, чтобы укрепить дух единства, превосходства Германии и ослабить информационно ее врагов, Россию-СССР прежде всего. И наши либералы делают все то же самое, чтобы расслабить российскую государственность и модернизировать историю, насаждая европейские ценности и западную историографию. Ну чем не дети папы Йозефа? Родных детей он приказал отравить, чтобы не попали в руки красных. Зато неродные, но духовно родственные, расплодились как дрозофилы на навозе истории, стали беспощадными врагами СССР с его историей и героями, а теперь борются с историей России и ее героями.

Некоторые либералы могут оскорбиться сравнением их с наследниками Геббельса, осужденного Нюрнбергским судом. Ну, а финансист-либерал, убежденный антикоммунист и антисоветчик, представитель современной продвинутой цивилизации Джордж Сорос (Дьёрдь Шварц) им подойдет? Он тоже активно выступает за открытое общество и требует свободы слова для народа, а на самом деле для своих доверенных апологетов. Личные свободы он ставит выше интересов общественных, государственных. Сорос тоже переписывает историю и меняет систему образования там, где появляются его финансовые интересы. Что ж, пусть среди обидчивых будут и дети несудимого Сороса. На выбор.

Система Сороса и его Фонда заключается в том, чтобы под флагом тотальной свободы ослабить государство, нацию, власть в интересах обогащения компрадорской буржуазии, тем самым лишив частный капитал защитного панциря, и затем вывернуть ее карманы. Все это делается с помощью разрушения общественного сознания, общественных отношений, изменения массовой психологии и насаждения выгодных концептуальных политических и экономических установок, то есть в целом навязыванием выгодного мировоззрения населению и правящей элите на контролируемой территории. Весь этот процесс информационный, в котором активно участвуют либералы с флажками свободы, у которой даже определения нет, как нет его у демократии, счастья, рая…

В конце концов, либералы приводят любую страну к катастрофе, когда обществу приходится выбирать между распадом страны и диктатурой, останавливающей распад. В случае диктатуры она может быть либо левой, либо правой, в зависимости от степени готовности и организованности противостоящих политических сил. В России левая диктатура могла бы быть сталинского типа, но с идеологией отличной от ортодоксального коммунизма. Но таких сил в РФ пока нет. При Ельцине либералы требовали запретить КПРФ.

Правая диктатура может быть только фашистской антикоммунистической на манер франкизма или маккартизма. Другого пути сохранения государственности РФ в условиях распада не будет. При этом либералы не останутся нейтральными и установят или поддержат диктатуру не менее жесткую, чем та, которую они критикуют на словах. Но главным диктатором всегда были и будут деньги, финансовый спекулятивный капитал. Сорос это хорошо знает. Деньги разрывали империи на страны-латифундии и деньги же ставили над ними мирового господина.

Знал это и доктор Геббельс. А Гитлер перед смертью при свидетелях в бункере рейхсканцелярии произнес: «Новые поколения начнут там, где мы остановились». Он знал кто, зачем и на какие деньги заказал Вторую мировую войну за счет униженной Германии, которой обещали статус мирового господина в случае победы. Сегодня заказчики и финансисты войны за передел мира те же. Финансист Джордж Сорос со товарищи модернизировали систему Геббельса и включили в нее либералов внутри каждой страны мира, где соросы спекулируют, включая США — кандидата глобалистов на роль мирового господина.

Свобода слова — фонтан лжи

Острым поводом для статьи об антисоветизме и либералах стала передача «60 минут» на телеканале «Россия-1» за 16 декабря этого года. Речь шла о каком-то Бильжо, живущим в Италии и, видимо, претендующим на лавры скандального журнала «Шарли Эбдо» в Париже. Этот Бильжо когда-то подался в психиатры, но потом передумал и стал карикатуристом в разных газетах, прославился в «Коммерсанте». Потом его потянуло в коммерцию. Как известно, профессия отражается на психике и она же определяет склонности к профессии. Бильжо представляется человеком глумливым по характеру, как и положено карикатуристу. Как психиатр он видит мир психопатичным, как детективу мир видится криминальным. Апофеозом стало публичное глумливо-оскорбительное высказывание психиатра-карикатуриста о партизанке Герое Советского Союза Зое Космодемьянской, подвергшейся садистским пыткам и казненной гитлеровцами. Телеканал представил доказательства намеренной клеветы Бильжо на Зою. Общество было возмущено.

Тут бы наплевать и забыть, как советовал известный кинодеятель Карен Шахназаров, чтобы не тиражировать мерзость. Но многие СМИ увидели в поступке Бильжо информационный повод для многочисленных публикаций и, как говорят, стали пиарить самого коммерсанта-психиатра. По ходу дискуссии в телепередаче защитниками Бильжо выступили: известная правозащитница и общественный деятель Алла Гербер, неизвестный дотоле широкой публике режиссер-документалист Григорий Амнуэль и доктор философских наук Игорь Чубайс, родной брат Анатолия Чубайса, которого все хорошо знают.

Правозащитница с советским юридическим образованием почему-то не стала защищать честь и достоинство героически погибшей Зои, а стала оправдывать клевету карикатуриста-коммерсанта его правом на свободу слова и право публично высказывать свое мнение. «Мы жили во лжи, — пафосно сказала она, — а молодые поколения должны знать правду». Эти слова она относила и к критике фильма «28 панфиловцев», занимая сторону тех, кто посчитал фильм недостоверным, пропагандистским, скрывающим правду о войне. Правду какую? О чем?

Если некая правда формулируется и подается так, чтобы дискредитировать СССР и Россию, советскую историю в духе прозападного либерализма, то такая правда, с позволения сказать, хуже черной лжи. Особенно, если такие правдорубы говорят о мертвых героях, павших за свободу и независимость нашей Родины, какой бы она ни была. Разве мертвые герои не имеют права на честь и личное достоинство?

Впрочем, вряд ли можно было ожидать чего-то другого. Правовой цинизм — черта наших правозащитников, перенятая у зарубежных толкователей прав и свобод, общечеловеческих ценностей. Что-то не приходилось видеть их там, где нарушаются права шахтеров, металлургов, рабочих промышленных предприятий и хлеборобов селян. Они всегда на трибунах, митингах, рядом с властью и в парламенте, на посольских приемах, экранах телевизоров и у микрофонов радиостудий. Сейчас у них новая прибыльная забава — ювенальная юстиция, сочетание слов, не переводимое на русский без мата.

Режиссер-документалист Амнуэль пошел дальше, чем Бильжо. Он приравнял героев вермахта к героям Красной Армии, зачем-то отделил от РККА «войска СМЕРШ». Разве такие были? Служба СМЕРШ была, а войск таких не было. Поскольку его крикливые выступления на грани истерики и ученого невежества не имели смысла, то что тут говорить? Это была типичная либеральная пропаганда на миллионы телезрителей, у которых по Соросу отнимают историческую память, изливая на массы ту самую «правду», которая хуже лжи.

Философию Игоря Борисовича, третьего защитника «исторической правды» а-ля Бильжо, не понимаю, как не понимаю экономику его брата Анатолия Борисовича. Но влияние идей Джорджа Сороса и его Фонда открытого общества на обоих братьев Чубайсов чувствуется.

На Западе либералы давно сообразили, что после распада СССР трагический и героический период Великой Отечественной войны остается если не единственным, то главным фактором, объединяющим и народы России, и народы бывших советских республик. Это великая стойкая память единства, которая мешает финансовым спекулянтам-соросам разделять и грабить народы. Не случайно в соседней Польше, на Украине и в Прибалтике, даже в Грузии варварски разрушаются памятники советским воинам и насаждается русофобия, при попустительстве властей молодые подонки глумятся над могилами советских солдат.

Образованные люди, интеллигенты в первую очередь, должны понимать, что история не может обходиться без мифов и легенд, если речь идет о героях, чтимых народом. Каждый герой — это легендарная личность и образец для воспитания высокого гражданского самосознания. Это часть исторической памяти, как основы идентичности народа. Разрушать идентичность — значит разрушать общность людей, государство, нацию. Этим и занимаются либералы, прикрываясь свободой слова и так называемой «исторической правдой» о прошлом и о выдающихся личностях истории. Их «правда» ничем не отличается от дезинформации и клеветы — инструментов информационной войны Запада против России.

Злорадство по поводу убийства российского посла в Анкаре и недавней катастрофы самолета в Адлере, летевшего в Сирию с артистами, журналистами и благотворителями на борту, продолжается в либеральных СМИ и в блогах интернета. Таков их стиль либерализма. Пляска на могилах, зубоскальство на беде, мораль гробокопателей — это их свобода самовыражения. Толерантность или, по-русски, терпимость имеет свой предел, потому что терпимость поощряет на активность наглецов и нахалов.

Недавно артистическая интеллигенция обиделась на власть за то, что она не защищает шедевры свободного искусства от публики. Публика, мол, обливает мочой экспонаты выставки. То есть публика априори должна дарить цветы и кричать: «Бис! Браво!», восторгаться инсталяциями из трупов животных и курицей в ***? А если публика освистала, закидала помидорами и яйцами духовную мочу, за которую должна еще и платить на входе, то публика не права, не воспитана и вообще это не публика, а маргинальная толпа, экстремисты. А не вспомнить ли нашим либеральным культуртрегерам старую русскую поговорку «По заслугам и честь»?

Кстати, культура и искусство, как ее часть, тоже относятся к той самой идентичности нации, которую разрушать нельзя. Культура не существует сама по себе без ее носителя. А таким носителем является сам народ. Переделывая культуру под свои запросы, либералы разлагают и препарируют общество. Безыдейное серое общество с инстинктами потребительства выгодно спекулянтам и мошенникам. Соросу это тоже известно. Слово сорос на Западе давно стало нарицательным для обозначения спекулянтов-мошенников.