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Посещение Перл-Харборе будет иметь символическое значение для Японии и США

Политика
Тем не менее, японский лидер не будет извиняться за нападение 1941 года

Вашингтон, 27 Декабря 2016, 23:00 — REGNUM  Президент США Барак Обама и премьер-министр Японии Синдзо Абэ будут использовать символическое значение совместного визита в Перл-Харбор, для подчеркивания американо-японского альянса, сообщает 27 декабря Reuters.

Обама, находящийся в отпуске на Гавайях, встретится с Абе, чтобы обсудить отношения между двумя бывшими противниками во Второй мировой войне.

Абэ планирует посетить мемориал построенный в честь затонувшего линкора «Аризона», он будет первым японским премьер-министром, сделавшим это. Однако, по словам чиновников, Абе не будет извиняться за нападение.

Лидеры двух стран примут участие в возложении цветов к мемориалу. Предполагается минута молчания.

Японии особо важна поддержка США, вследствие усиливающегося Китая.

Напомним, японские войска атаковали американский флот в Перл-Харбор утром 7 декабря 1941 года, что привело страны к войне.

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Американо-японские отношения
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