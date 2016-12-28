Владимир Станулевич, , 22:47 — REGNUM

Собрались в 1993 году Россия, Норвегия, Швеция и Финляндия, решили жить как добрые соседи и создали Совет Баренцева Евроарктического Региона (СБЕР). И записали в декларации: «Участники выразили желание поддержать вековую приверженность народов Баренцева / Евро-Арктического региона дружбе и сотрудничеству…»

Чтобы СБЕР не только говорил, но и работал, страны создали Международный Баренцев Арктический Секретариат. Правда Норвегия сохранила свой собственный Баренцев Арктический секретариат и влила деньги на Баренц-программы не столько в общую кубышку, сколько через свою структуру в программы на территории России. Россия же программ на территории Норвегии не финансирует, типа на норвежские деньги совместно хозяйствуем, как бы не замечая, что «музыку заказывает» Норвегия. На сайте читаем: «Министерство иностранных дел Норвегии передало функции управления региональными фондами Норвежскому Баренц-секретариату. Главной целью поддержки проектов Баренц-секретариатом является укрепление широкомасштабного сотрудничества между Норвегией и Россией на севере». Бог с этим, имеют право — если партнер не настаивает на другом порядке. Направления-то грантов благородные.

Принимают заявки на гранты информационные офисы Норвежского Баренц-секретариата в России. В Архангельске это делает Андрей Шалев, страница офиса сообщает, что он еще и почетный консул Норвегии. Условия по заявкам с некоторым лукавством: «Заявка на финансирование проекта подается норвежским партнёром по проекту. В качестве заявителя с норвежской стороны может выступать государственное учреждение, частная компания, фонд, организация или частное лицо». А как из России получить этого «норвежского партнера»?

Приходят, к примеру, музыканты к Шалеву — хотим что-то хорошее исполнить на ваш грант! Андрей предлагает им подумать о концерте в Норвегии. — Отлично, говорят заявители, сыграем там произведения великих русских композиторов. — А кто у Вас обязательный норвежский партнер? — спрашивает Андрей. — Нет у нас партнера — грустят музыканты. — Ладно, помогу его найти, — консул благороден. Через некоторое время снова приходят заявители, Андрей и говорит: — Не нашел пока партнера на русских композиторов, но есть классный певец, зато сумму гранта сделаем побольше! — Согласны! — радостные музыканты уходят, не глядя под ноги. Андрей помогает заполнить документы, проверяет их соответствие законодательству РФ и Норвегии и принимает участие в решении вопроса, скорее всего, ключевое: «Проекты, сумма которых меньше 400 000 норвежских крон, рассматриваются Баренц-секретариатом в административном порядке», упрощенном — обсуждаемый грант именно «в административном порядке».

Не могу утверждать, что Архангельскому камерному оркестру «партнера» подыскал Андрей Шалев, и что именно он оформлял грант. Вопрос «кто и что» очень серьезный и требует расследования. Но разговор по поиску партнера в Норвегии обычный для информационного офиса. Так было, или чуть по-другому, но Баренц-секретариат выделил 370 000 норвежских крон (41 000 евро) на серию концертов с альбомом UnSongs норвежского фолк-певца Модди, о чем можно было узнать на сайте секретариата в статье Елизаветы Васильевой от 4.07.2016 г. «13 проектов в июле». Для 13 наших исполнителей на струнных инструментах — это большая сумма.

Смотрим что такое UnSongs. Это песни запрещенные в разных странах мира, в том числе «Pussy Riot. Панк-молитва», более известная как «Богородица, Путина прогони». Видеоряд и текст песни решением Замоскворецкого суда города Москвы признаны экстремистскими и содержат, по мнению церковных экспертов, оскорбления не только патриарха, но и Богородицы. Ролик о том, что собирается петь панк-молитву, Модди вывесил 16 июня 2016 года на Ютьюбе. 7.11.2016 г. на сайте Архангельского Государственного Камерного оркестра сообщается: «Целый тур по городам Норвегии совершит АГКО с совместными концертами с коллективом Пола Модди Кнутсена, творчество которого не раз было высоко оценено музыкантами и продюсерами, в особенности в качестве музыки стиля фолк. Завершится концертная поездка исполнением композиций программы UnSongs на фестивале в Киркенесе».

Вряд ли при оформлении гранта был вопрос: зачем «норвежскому партнеру» Модди нужна панк-молитва? Про это читаем в статье «Новая жизнь запрещенных песен мира» от 15.11.2016 года у очевидца концертов журналиста ВВС Андрея Рогачевского: «В перерывах между песнями Модди развлекал аудиторию рассказами о том, как работал над альбомом. Так, по словам музыканта, он не хотел делать проект слишком политически корректным и на каком-то этапе даже рассматривал возможность включения в подборку какой-либо песни, типичной для некоторых российских националистических рок-групп, с выпадами в адрес евреев и чернокожих. Но в результате прослушивания и попытки перепева нескольких образцов ему стало противно, и он от этой мысли отказался». Оскорблять русских с их Церковью он не отказался, видимо, евреи и чернокожие знают дорогу в суд, а русские не знают, даже помогают в творчестве. Оскорблять евреев и чернокожих Модди собрался не от своего, а от имени неизвестных «русских националистов», чем сильно бы «укрепил» уважение к России в мире.

Дальше произошло вот что. Оркестр поехал в Норвегию, провел шесть концертов, последний должен был быть, как и обещала программа, в Киркенесе. ТАСС в статье «Композиция Pussy Riot исключена из музыкальной программы фестиваля в Норвегии» 17.11.2016 г. пишет: «Так называемый «панк-молебен» был исключен из музыкальной программы международного литературного фестиваля в норвежском горде Киркенес… Решение воздержаться от исполнения композиции принял норвежский фолк-музыкант Пол Кнутсен (Модди), который и должен был спеть ее вечером под аккомпанемент Архангельского камерного оркестра… норвежские организаторы фестиваля сообщили Кнутсену,… что российский суд в 2013 году внес видео с «панк-молебном», исполненным в храме Христа Спасителя, в федеральный список экстремистских материалов. Решение касается как видеоряда, так и звуковой дорожки,… обратить внимание музыкантов на сложную с юридической точки зрения ситуацию норвежской стороне порекомендовали российские дипломаты. «Господин Пол «Модди» Кнутсен имеет право решать самостоятельно, какие песни он желает петь или играть. Тем не менее мы обратились к оргкомитету фестиваля,… чтобы проверить, были ли музыканты Архангельского камерного оркестра ориентированы о характере того выступления, в котором им предстояло участвовать» …Целью обращения было «желание избежать возможных последствий для российского оркестра и российско-норвежских культурных связей в целом». Формально музыканты, — пишет ТАСС, — могли нарушить закон, исполняя запрещенную композицию».

ТАСС тщательно выбирает выражения, зато норвежский «Индепендент Баренц обсервер» вместо сглаживания созданной норвежской же стороной ситуации цитирует Модди: «Цель этого альбома — показать, что музыке нельзя поставить преграду. …Неудивительно, что облачённые властью музыки боятся. Но когда на сцене двадцать два человека, остановить нас будет нелегко. Мы, норвежцы, имеем фантастическую привилегию петь, что захотим». Вместо того, чтобы выводить архангельских музыкантов из-под удара, «Баренц обсервер» подливает бензинчику: «Норвежский фолк-музыкант Модди на концерте в Киркенесе исполнит запрещенные или не прошедшие цензуру песни со всего мира, однако он снимет с программы «панк-молитву» группы Пусси Райот, которую репетировал вместе с Архангельским камерным оркестром. В Киркенесе пройдет последний из шести концертов российского оркестра с Модди». Газета намекает, что песня репетировалась, и, возможно, исполнялась на ранних концертах, хотя тот же Рогачевский из ВВС утверждает, что в Тромсё она тоже была снята. Музыкантов «Обсервер» запугивал тем, что «им грозит до шести лет заключения». Одновременно газета стала пачками вывешивать статьи типа: «В Карелии арестован лидер правозащитной организации», «В Москве был задержан защитник прав коренных народов», «Ильдара Дадина этапируют из Карелии. После сообщений о пытках и издевательствах заключенного активиста переводят из исправительной колонии № 7».

Получается, людям за спиной «Индепендент Баренц обсервера» был нужен скандал и аресты в России. Кто эти «стоящие за спиной» читаем на сайте самого «Баренц обсервера». Деньги газете дают Фонд «Свободное слово» (Foundation Fritt Ord), Варангер-коммуна, компания «Хенриксен шиппинг» (Henriksen Shipping) и министерство иностранных дел Норвегии, структурой которого является норвежский Баренц-секретариат, выдавший скандальный грант. Круг замкнулся? Про своего спонсора «Хенриксен шиппинг» «Баренц обсервер» пишет: «Обслуживание российского рыболовного флота остается для киркенесских корабельных агентств по-прежнему важнейшим бизнесом». То есть компания зависит от мурманских рыбаков?

И самое интересное! Чего хотели норвежские грантодатели? Понимали они, что музыкальное сопровождение песни может быть признано нарушением законодательства РФ? Наверное понимали, взрослые дяди и тети — в Гугл зайти умеют. Получается, что они приглашали Архангельский камерный оркестр как «на убой», записав в грантовые документы исполнение UnSongs, где есть «панк-молитва»? Зачем работникам Баренц-секретариата подставлять Владимира Онуфриева и камерный оркестр под нарушение закона РФ? Чтобы отправить музыкантов с мировым именем путём Пусси Райот и сделать «узниками совести»? А если возбуждение уголовного дела не прокатит, то хотя бы спровоцировать репрессии против Онуфриева и оркестра по приезде в Россию? Чтобы кого-то поувольняли, а потом обвинить Россию в гонениях на музыкантов? А куда податься гонимому музыканту, как не в Норвегию, где «индепендент» журналисты будут расспрашивать об ужасах в России, «укрепляя» Баренц-сотрудничество? Если не считать работников норвежского Баренц-секретариата невменяемыми, то другого объяснения не придумать.

Такие вещи называются провокацией. И те, кто её устраивал, не хотят настоящего сотрудничества между Россией и Норвегией. Им чем хуже — тем лучше, и история с грантом тому доказательство — какие бы красивые слова о дружбе они не говорили.

Слава Богу, что цели провокаторов ясны и реакция архангельских правоохранителей не вышла в публичное пространство. В результате музыкальные и политические провокаторы не получили, чего хотели, кроме статей в норвежской прессе какие «норвежцы свободные», и как тяжко в России.

Но провокация могла иметь и более сложный сценарий. Все мы помним, в каком нехорошем положении оказалась Архангельская область, когда Андрей Шалев зашел значительно дальше, чем следует представителю норвежского Баренц-секретариата и МИД Норвегии и стал помогать финансированию проектов тогдашнего президента «Ассоциации поморов Архангельской области» и директора «Поморского института коренных и малочисленных народов Севера» САФУ Ивана Мосеева, перетаскивающих поморскую тему «отсюда-туда». Норвегия — страна НАТО, и ситуация предсказуемо печально закончилась для Мосеева в 2013 году. До сих пор в Москве шарахаются от слова «поморский», мы смотрим передачи РЕН-ТВ о «поморском сепаратизме», а норвежская сторона проводит «поморские» мероприятия. Побочным результатом стало еще и усиление в Арктике Мурманска за счет Архангельска.

Владимир Михайлович Онуфриев, возможно, не согласится, но ситуация вокруг гранта оркестру очень напомнила эту ситуацию с Иваном Мосеевым — сначала помощь, обходительное отношение, потом какое-то двусмысленное мероприятие «втемную», конфликт и «защита гонимого». В удаленной с сайта норвежского Баренц-секретариата статье «Поморское братство?», которую мы знаем в изложении из биографии Мосеева в Википедии, Bjarge Schwenke For про Ивана Ивановича писала: «Если в Норвегии Мосеев пользуется известностью и уважением, у себя на родине он стал фигурой маргинальной». И далее в изложении: «Не отрицая сам факт поддержки норвежской стороной поморских проектов Ивана Мосеева и поморского движения, автор статьи справедливо рассматривает деятельность норвежской стороны исключительно как гуманитарную акцию, направленную на сохранение исторических и культурных основ многовековой дружбы…» В результате «операции» с Мосеевым, похожей на историю с Модди-грантом, некоторые норвежцы стали именовать себя защитниками поморов от России. Ловко!

Продолжаем плакать и очищать от камуфляжа луковицу чужих замыслов. Что хотели услышать грантодатели от Модди с оркестром? Альбом UnSongs состоит из 12 запрещенных песен из 12 точек земного шара — от Китая, Вьетнама и Мексики до Чили и России. Как пишет тот же Андрей Розановский из ВВС: «Первая — шуточная мексиканская наркобаллада,… в которой под видом попугая, козы и петуха изображены три наркотика, пользующихся самой большой популярностью у наркоторговцев на границе США и Мексики: кокаин, героин и марихуана. Наркобаллада, как жанр, запрещена к исполнению в некоторых мексиканских штатах. Вторая — драматическая словесно-музыкальная дуэль «Шаман и вор» между саамским шаманом и христианским священником на основе неатрибутированного текста…» Вором, получается, изображен христианский священник.

Есть в альбоме и запрещенная в Китае песня. С ней, возможно, ситуация хитрее ‑ и Норвегия, и Россия претендуют на китайские инвестиции. Мы ждем финансирования Белкомура и глубоководного порта на Мудьюге, норвежцы — финансирования своих портов. Идет столкновение интересов — деньги одни и те же. Но норвежцы уже подписали ряд документов с китайской стороной, а у нас они в стадии проработки, глава правительства области Алексей Алсуфьев только недавно ездил в Китай. Можно ли исключить умысел «конкурирующей организации» столкнуть лбами Архангельск и китайских инвесторов? Скажете — притянуто за уши? Читаем статью Atle Staalesen от 19.12.2016 года в «Индепендент Баренц обсервере»: «Политический прорыв открывает Китаю дорогу в арктическую Норвегию. Две страны в полном объёме восстанавливают дипломатические отношения, находившиеся в мёртвой точке в течение шести лет». Почему они были в мёртвой точке? Atle Staalesen: «Политические отношения между двумя странами были практически заморожены в 2010 году, когда норвежский Нобелевский комитет присудил Премию мира правозащитнику Лю Сяобо. Китайские власти незамедлительно заблокировали двусторонний бизнес и торговлю, оставив ни с чем норвежские компании». Отношения с Норвегией Китай заморозил из-за премии одному человеку! И дальше: «Киркенес …может серьёзно выиграть от нового договора… Весной этого года норвежская компания «Henriksen Shipping» подписала договор о сотрудничестве с КОСКО (Китайской океанской судоходной компанией) в вопросах морских перевозок. Всё лето 2016 года COSCO использовала порт Киркенеса, проводя широкомасштабные сейсмические съёмки в российских арктических морях». Если проводить разведку в российских морях, используя порт Киркенеса, то глубоководный порт в Архангельске не нужен — он будет конкурентом. О своем спонсоре «Индепендент Баренц обсервер» пишет: «Почти 50% оборота «Хенриксен Шиппинг» делает на обслуживании российских крабо‑ и раболовецких судов. «Наша специализация — лучшие условия… вот почему они предпочитают идти в Киркенес, а не в Мурманск», — объясняет Арве Хенриксен».

Может, в Киркенесе, как и Архангельске, ожидающем китайских денег, кто-то выиграет, если после концерта Архангельского государственного оркестра с запрещенной в Китае песней Пекин «предпочтет идти в Киркенес, а не в Архангельск»? Что песню исполняет норвежец Модди уже не страшно — отношения восстановлены, договоры подписаны. Большие дела можно делать занимаясь культурой!

Скорее всего, эта провокация — не столько конкуренция в бизнесе, сколько борьба двух подходов к России в Норвегии. Кто-то зарабатывает на санкциях, а кто-то на их снятии. Например, все чаще там задают вопросы по закупкам супердорогих американских истребителей F-35, цена которых с 2012 года выросла с 54 до 83 млн долларов за единицу, а стоимость всего контракта достигла 10 млрд долларов. Некоторые чудаки даже намекают, что откаты и коррупция встречаются не только России. Чтобы закупать «ну оооочень дорогие» самолеты, норвежским ястребам нужен «образ врага». Скажете, что в Норвегии такой мотивации быть не может? Может — в конце 2007 г. с министерством обороны Норвегии был связан скандал по «делу «Сименс». В число обвиняемых входил командующий объединенным оперативным командованием Вооруженных сил Норвегии вице-адмирал Ян Рекстен. В период до 2005 г. компания представила министерству обороны счета, завышенные на 60 млн крон. Как сообщала газета «Дагенс нерингслив», уполномоченная фирма погашала счета за поездки в Париж, рыболовные и туристические туры, а также рождественские праздники для сотрудников министерства обороны Норвегии на сумму 2,6 млн крон (480,5 тыс. долл.). Руководитель Союза норвежских офицеров Петер Андре Мее утверждал тогда, что коррупция в министерстве обороны страны имеет долгую историю.

В утешение друзей Норвегии стоит сказать, что «образ русского врага» ей часто подбрасывают из Евросоюза. С октября 2015 год в стране бьет рейтинговые рекорды сериал «Оккупированные» — о вторжении русской армии, снятый норвежскими и франко-германской компаниями. 80 млн крон на него дал французский Zodiak Rights и 10 млн — Норвежский институт кино. Первые 10 серий 1 сезона посмотрели 660 тысяч норвежцев, и «промывание мозгов» ожидается в следующие сезоны. Сериал закуплен в Бенилюксе, Швеции, Финляндии и Дании. А одним из спонсоров «Индепендент Баренц обсервера» является норвежский фонд «Свободное слово», партнер немецкого фонда ZEIT-Stiftung по премии для журналистов «Свободная пресса Восточной Европы». В списке лауреатов премии: журналисты «Новой газеты», эксперты фонда Сороса, представители национальных СМИ, ратующих за вытеснение из их стран русской культуры. «Обсервер» писал об «арестах в России» и раздувал конфликт вокруг наших музыкантов. Такая вот кухня вокруг «образа врага».

Развеять этот «образ» призван Международный Арктический форум «Арктика — территория диалога», который пройдет в марте 2017 года в Архангельске с участием Владимира Путина, и который должен снизить напряженность в Арктике при сохранении позиций России — вложившейся за 1000 лет в ее освоение жизнями десятков поколений поморов. Разгорелись бы международные разборки с музыкантами и обстановка на форуме будет подпорчена, норвежские ястребы получат, что хотели…

Еще одна возможная цель провокации — губернатор, ключевой на Русском Севере Архангельской области. Грант был выделен летом, в преддверии думских выборов, на которых либеральный политбомонд, ожидал провала областной ЕР и губернаторской команды. Если бы в конце сентября выборы в Госдуму РФ по области провалились, то песенный скандал — раздутый в международных и либеральных СМИ в ноябре, помог бы завершить карьеру Игоря Орлова. Но регион на выборах дал неожиданно хороший результат и позиции Орлова укрепились, а скандал был скомкан. Интересно, что сразу же после провокации с грантом, бьющей по губернатору, появился доклад Комитета гражданских инициатив «Индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России за первое полугодие 2016 года», где с подачи регионального координатора КГИ Андрея Чуракова Архангельская область «вдруг» провалилась в шестерку «самых неустойчивых» регионов России (об этом писало ИА REGNUM ) Вспоминаются вражда либералов к Орлову — представителю ВПК на Русском Севере, и длинная скамейка их запасных на должность губернатора.

Когда знакомые стали обсуждать грустную историю с оркестром, я некоторое время думал писать о ней или не писать. И не написал бы, если бы невозможны были следующие такие же провокации против региона. Но они возможны.

Россию в СБЕРе представляет Сергей Святославович Петрович — заместитель директора Второго европейского департамента МИД, сейчас он еще и председатель Комитета старших должностных лиц СБЕР. Люди, причастные к провокации с оркестром, по-прежнему работают в норвежском Баренц-секретариате, который является частью Баренц-структур. Виновные не установлены, расследование не проведено. В интересах всех сторон избавиться от провокаторов — чтобы не произошло рецидива. Поставил ли этот вопрос в максимально деликатной форме Сергей Святославович перед норвежскими коллегами?

А руководители Архангельской филармонии и областного министерства культуры, не музыканты — репрессий по которым ждали провокаторы, а те, кто дал добро на такой грант, — их пожурили? Подстава точно не повторится?

А проанализировала ли власть другие грантовые программы Баренц-секретариата, которые осуществляют люди выдавшие грант-провокацию? В год на них выделяется 32 миллиона норвежских крон — там нет такого «изюма»? Например, Баренц-секретариат выделил 440 000 крон «Баренц Пресс» Норвегии на серию встреч с журналистами в Архангельске в апреле 2017 года для обсуждения «актуальных вопросов общества». Или 800 000 крон выделено «Баренц Пресс» Норвегии на курсы для 24 норвежских и российских журналистов. Верю, что «Баренц Пресс» не идет путем «независимого» «Баренц обсервера» с его «арестами в России», но вот прочитал на сайте «Баренц пресс» хвалебную статью «Свобода слова дороже денег» (поддерживаю лозунг, он такой российский) от 21.10.2015 о Всемирной конференции журналистов-расследователей: «Главреды «Медузы» (Галина Тимченко), «Дождя» (Михаил Зыгарь), «Агентуры. Ру» (Андрей Солдатов), а также журналист «Новой газеты» Роман Аннин обсудили ситуацию со свободой слова в России. Михаил Зыгарь и главный редактор украинского «Громадського ТВ» Наталья Гуменюк поделились опытом освещения гибридной войны. «Украинский вопрос» звучал на форуме предсказуемо отчетливо. На церемонии закрытия зал, стоя, приветствовал команду проекта «ЯнуковичЛикс» — репортеров различных украинских изданий, которым удалось восстановить и обнародовать едва не утраченные документы «черной бухгалтерии» хозяина Межигорья. Жюри присудило ребятам первую премию форума». Смотрим: кто финансирует «независимое» «Громадьское Телебачення», которое «делится опытом» про «гибридную войну», ведомую Россией — фонд «Возрождение» Джорджа Сороса, посольство США и Нидерландов. А уж разоблачение мелкого, в сравнении с нынешним, воровства Януковича, — великий подвиг, достойный первой премии! И не кажется ли, что состав обсуждающих «свободу слова в России» из «Медузы», «Дождя» и «Новой газеты» подобен, в своей односторонности, флюсу?

Ни одно из архангельских СМИ не разобрало подробно ситуацию с камерным оркестром — чтобы скандал не повторился! Похоже, к норвежским темам у нас относятся, как к чему-то запретному — о них или хорошо или никак. Не призываю уподобляться норвежским «индепендент"-коллегам, пишущим про «аресты», но объективными статьями наши СМИ поддержали бы честных партнеров России в Норвегии. Там реально есть сторонники двух подходов к России — жесткого и провокационного, а также взаимовыгодного — за отмену санкций и «образа врага». Первые пока сильнее, пока Норвегия — активнейший член НАТО, ее возглавляет норвежец Йенс Столтенберг, сын Турвальда Столтенберга — бывшего министра иностранных дел и обороны Норвегии и основателя Баренц-проекта. Что бы сказал о провокации с грантом профессор САФУ, и, по его словам, «помор» Турвальд Столтенберг?

Вот, например, привезли норвежцы в Мурманск оперу «Кибергская одиссея», о которой «Новая газета» писала как о предложении «порвать все мундиры на планете». На поездку щедрый норвежский МИД выделил 3 млн крон или 24 млн рублей. «Ради чего все затевалось? — пишут норвежские организаторы гастролей, — чтобы в центре милитаризации русской Арктики прозвучали слова о мире и войне». Где центр милитаризации — большой вопрос, так как норвежцы за последние 5 лет полностью (!) перевооружили свои надводные ВМС новейшими фрегатами типа «Фритьоф Нансен» (5 единиц) и ракетными катерами «Скьольд» (5 единиц), с 2020 года меняют свои подводные лодки, а сейчас закупают 52 американских истребителя-бомбардировшика F-35. Норвежская газета «Klassekampen», раскопала документы норвежского министерства обороны о планах войны с Россией: «В сценарии, где идет настоящая война с Россией, — пишет о них журналист Пол Стейган, — предполагается, что Норвегия должна будет использовать самолеты F-35, конструкция которых позволяет уйти от радаров, чтобы наносить удары по целям на российской территории и нападать на российские истребители и боевые корабли в Баренцевом море. Это является подтверждением того, что норвежские вооруженные силы перестраиваются, чтобы стать частью ударных сил НАТО против России».

«Порвали свои мундиры», ага! Мы с трудом обновляем часть своего флота и боевых самолетов, но «центр милитаризации Арктики» почему-то у нас. Не читал на такие темы статей в архангельской прессе, с объективной картиной по соседке-Норвегии — с одной стороны. С другой стороны, не верю, что на архангельских журналистов действует магия грантов, скорее «виновато» северное добродушие и гостеприимство. Добродушие дело хорошее, но себя-то зачем обманывать? Сила — в Правде!

Владимиру Михайловичу Онуфриеву — многая и благая лета! Вам надо быть осторожнее, если кто-то, кому Вы доверяли, решил сделать Вас «узником совести» — провокация может повториться. Оказалось, что среди милейших сторонников дружбы народов есть недобрые, политизированные «неустановленные лица», способные на подлость. Их мало, но у них деньги. Их надо установить пофамильно и попросить переместить с нынешней работы на более для нас безопасную — чтобы не было продолжения. Эта, к счастью, не достигла ни малых, ни больших целей, во всяком случае пока. Неповторение зависит от того, как деликатно, но твердо сработает руководство области и МИД РФ. Про доверчивость музыкантов пишу без иронии, они до сих пор не верят, что некоторые друзья пытались подставить их под статью УК РФ. Руководители культуры должны бдить, так как пострадать могут конкретные люди. Руководители области, наверное, сделают своим культур-менеджерам китайское предупреждение. Хорошо бы кому-то извиниться перед Церковью за «норвежского партнера» Архангельского государственного камерного оркестра Модди-Кнутсена, который точно пел «Богородица, Путина прогони».