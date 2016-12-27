Общественная инициатива поможет решить экологические проблемы Ставрополья

В крае предстоит решить проблемы стихийных свалок и сохранность уникальных курортов Кавминвод, губернатор края о поручениях президента РФ на заседании Госсовета

Ставрополь, , 22:14 — REGNUM



В Ставропольском крае общественная инициатива жителей поможет властям в решении экологических проблем региона. Об этом заявил губернатор региона, комментируя повестку заседания Госсовета РФ. На нем обсуждался вопрос экологического развития России в интересах будущих поколений.

«За последние шесть лет на Ставрополье на треть сокращён сброс неочищенных вод, с 75 до 280 миллионов рублей увеличился экономический эффект от внедрения программ энергосбережения. Тем не менее, это может восприниматься лишь как начало пути», — процитировали слова губернатора Ставрополья ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«В крае необходимо решить проблему стихийных свалок, в том числе с помощью службы экологического контроля, которая поможет ловить за руку «отравителей» наших лесов и рек. Мы должны защитить от автомобильных выхлопов уникальные курортные зоны городов Кавминвод. Сделать многое другое», — считает Владимир Владимиров.

Он пообещал мобилизовать все доступные возможности для выполнения поручений президента, в том числе, в рамках развития общественной инициативы жителей края. Кроме того, решения проблем, озвученные на Госсовете, будут преобразованы в прямые указания для краевых органов исполнительной власти и рекомендации муниципалитетам.

На заседании Госсовета 27 декабря отмечалось, что ежегодно в мире, в том числе, в России, из-за загрязнения воздуха умирает 7−8 миллионов человек. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. Экономический ущерб доходит до 6% ВВП.

Президент РФ поставил задачу двукратного сокращения вредных выбросов в атмосферу, воду и почву. Он нацелил регионы на решение проблемы обращения с отходами, защиты почв, сохранения животных и растений, внедрение технологий энергосбережения.

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