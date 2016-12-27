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Медведчук: Политические амбиции и популизм не должны мешать обмену пленными

Политика
Чтобы ускорить процесс освобождения, поиски возможностей и путей для этого ведутся в постоянном переговорном режиме с руководством РФ и с представителями республик Донбасса, заявил политик

Киев, 27 Декабря 2016, 21:39 — REGNUM  Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук назвал освобождение властями ДНР двух украинских пленных актом доброй воли.

Политик особо подчеркнул, что ни политические амбиции, ни различные популистские заявления не должны помешать процессу обмена пленными.

«Исключительно положительно отношусь к освобождению в одностороннем порядке двух женщин: Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак, которые ранее удерживались в республиках Донбасса. Оцениваю это как шаг доброй воли. Считаю, что каждый, кто может помочь освобождению наших граждан, должен это делать», — заявил Медведчук.

По словам лидера «Украинского выбора», чтобы ускорить процесс освобождения, поиски возможностей и путей для этого ведутся в постоянном переговорном режиме с руководством РФ и с представителями республик Донбасса.

«Уверен, что украинская сторона должна любой ценой освободить наших граждан, и этому не должны мешать политические амбиции и громкие популистские заявления, особенно тех, кто не имеет никакого отношения к переговорному процессу. Свобода этих людей — не повод для торга и установления любого «обменного курса», — заявил он в интервью ТАСС.

Говоря в целом о ситуации с обменом в уходящем году, Медведчук охарактеризовал ее как сложную, но в то же время напомнил, что удалось освободить 24 человека, которые находились на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, а также 3 граждан Украины, которые были осуждены на территории России. В свою очередь украинская сторона передала 36 человек.

«Я считаю, что освобождение 63 человек, которые смогли вернуться домой, к своим семьям, — это существенный результат, который можно и нужно улучшать. Тем более что основания для этого есть», — отметил политик.

В настоящее время, по информации политика, украинская сторона продолжает разыскивать 106 человек, из которых установлено точное местонахождение 55 удерживаемых. В свою очередь, представители ДНР разыскивают на территории Украины 494 человека, ЛНР — 458.

«На территории Украины из этих лиц установлено местонахождение 616 задержанных», — уточнил Медведчук.

Политик также прокомментировал «тотальную блокаду оккупированных территорий», о которой заявили представители ряда «добровольческих батальонов».

«Экономическая блокада Донбасса, которая была введена в прошлом году решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ), неправомерна и не соответствует минским соглашениям, являющимся международно-правовым актом, утвержденным резолюцией Совета Безопасности ООН. Сегодня необходимо не нагнетать ситуацию, позволяя радикалам из вооруженных формирований незаконные выходки, направленные на отделение этих территорий, что еще больше оттолкнет жителей неподконтрольных территорий от Украины, а также может привести к гуманитарной катастрофе, которая затронет миллионы украинцев, живущих там. Украинское государство должно защитить их, остановив преступные действия псевдопатриотов, которые с точки зрения уголовного законодательства Украины являются открытым сепаратизмом», — сказал лидер «Украинского выбора».

Что касается будущего Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, то, по мнению Медведчука, они будут реализованы, «поскольку в украинском обществе есть огромный запрос на мир».

«Я верю в реализацию Минских соглашений, потому что в обществе есть огромный запрос на мир. По всем соцопросам главным чаянием людей является установление мира. Альтернативы им нет. Они являются единственным вариантом для защиты территориальной целостности и единства Украины», — подытожил политик.

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