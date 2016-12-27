Григорий Гаранин, , 22:15 — REGNUM

В Казахстане активно готовятся к встрече Нового года. На политическом олимпе, обитатели которого еще не отошли от празднования 25-летия независимости, тишь да благодать. Оно и понятно: близится конец года, надо будет отчитываться перед населением, а главное — перед президентом. Хотя все эти отчеты были написаны еще накануне праздника и остается в них только добавить итоги декабря, торопиться не надо. Как любят говорить в политбомонде республики: поспешишь — карьеру завершишь. Да, к тому же, на внешнеполитическом фронте страны новостей хватает. Тут вам и Украина, и Белоруссия, и, конечно же, Россия — а как без нее?

Казахстану удалось?

Несмотря на то, что салюты в честь 25-летия отгремели еще 16 декабря, анализ того, с каким багажом и с какими достижениями подошел Казахстан к этому рубежу, продолжается по сей день.

Вот и на минувшей неделе государственное информационное агентство «Казинформ» решило напомнить согражданам, как президенту страны Нурсултану Назарбаеву удалось сдержать безработицу.

«В 2016 году внимание к вопросам занятости населения стало наиболее пристальным с учетом падения цен на сырьевые ресурсы в мире, из-за которого обесценивался труд и закрывались вакансии. В этой ситуации государство продолжило реализацию программы «Дорожная карта занятости 2020». За 10 месяцев 2016 года участниками программы стали около 171,7 тыс. человек, более 175 тыс. человек были трудоустроены на постоянную работу. В результате предпринимаемых мер, отмечена в целом, стабильная ситуация на рынке труда. Уровень безработицы составил 4,9%. Доля самостоятельно занятых в составе занятого населения уменьшилась с 27,1% до 25,9%. И все эти результаты достигнуты на фоне пессимистичных прогнозов Международной организации труда. Основываясь на своих положительных показателях 2016 года, Казахстан готовится произвести экономическую сенсацию — в стране уже с 2017-го вводится бесплатное профессионально-техническое образование. Те, кто действительно, хочет работать и рассчитывает в этом на государство — получит необходимую помощь», — говорится в статье.

Между тем, согласно результатам социологического исследования, проведенного общественным фондом «Центр социальных и политических исследований «Стратегия», 41,5% казахстанцев боятся остаться без работы. При этом 54,8% граждан в вопросах личной, экономической, правовой и политической безопасности надеются исключительно на самих себя, не рассчитывая на помощь государства.

И такая позиция, в общем-то, понятна. Если государство тебе поможет сегодня, то завтра оно попросит тебя вернуть долг с лихвой. Вопрос только в том — сможешь ли ты с ним рассчитаться?

Неудивительно, что многие решают не задумываться над этим вопросом и стараются попросту сбежать. Нет, речь идет не об опальных банкирах, которым государство в свое время помогло кредитами и льготными условиями, а они в «благодарность» обманули его, как, к примеру, наслаждающийся свободой и французскими пейзажами экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов… Речь идет о молодежи.

Как сообщил в начале прошлой недели «МК-Казахстан», на сегодняшний день, согласно официальным данным, имеется свыше 100 стипендиатов «Болашак», которые «кинули» родину на 1,9 млрд тенге (380 млн руб.). Здесь следует пояснить, что «Болашак» (переводится с казахского как «будущее» — ИА REGNUM ) — это международная стипендия, учрежденная Нурсултаном Назарбаевым еще в 1993 году. Суть ее — дать талантливой молодежи возможность получить образование за рубежом. Стипендиатом может стать в принципе любой желающий, достигший 18-летнего возраста за исключением студентов последнего курса. Нужно всего лишь сдать экзамены, а затем выбрать любой из 170 вузов в 35 странах мира и отучиться там. При этом все расходы, связанные с обучением, государство берет на себя. Понятно, что не просто так, а при условии, что стипендиат, получивший образование, вернется затем на родину и отработает 5 лет на благо государства. С 1993 года по настоящее время в рамках «Болашака» отучились 10 364 стипендиата. Но, увы, возвращаться из-за границы домой некоторым из них не захотелось. Они так и остались там, где учились. Обзавелись работой, жильем, семьями, получили гражданство. Таких с 2005 года насчитывается 155 человек. Процент, конечно, небольшой, но все равно обидно. При этом, что в принципе тоже логично, те, кто все же в страну возвращается, работают исключительно в Алма-Ате или в Астане и отдавать долг родине, работая на периферии, наотрез отказываются. Теперь вот государство для исправления этой ситуации решило дать «болашаковцам» выбор — или отрабатывать в Алма-Ате или Астане 5 лет или в глубинке, но зато три года. Впрочем, есть и другие изменения, которые на взгляд простого обывателя просто приведут к росту невозвращенцев.

Но «болашаковцев» тоже можно понять. Среднемесячная оплата их труда в Казахстане, согласно официальным данным, составляет около 414 тысяч тенге (82 800 руб.). За рубежом они могут получать зарплату в два-три раза больше.

Кстати, о зарплатах. Не только «болашаковцев» привлекают зарубежные заработки, но и простых граждан тоже. Правда, пока только в России. Согласно данным Центробанка, объем трансграничных переводов физических лиц из России в Казахстан начал расти. В третьем квартале 2016 года сумма переводов составила 419 млн долларов (25,9 млрд руб), что на 23 млн долларов (1,4 млрд руб) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, что интересно, объемы денежных переводов в Узбекистан, Таджикистан и Туркмению (откуда в Россию преимущественно и прибывали гастарбайтеры — ИА REGNUM ) — снизились. В общем, исходя из этих цифр, а также анализируя ситуацию с «Болашаком», можно предположить две вещи: 1) в Казахстане работы не так много, как об этом говорят; 2) высококвалифицированные специалисты, как впрочем, и простые трудяги, на чужбине могут заработать гораздо больше, чем на родной земле.

Но в Казахстане о проблемах предпочитают умалчивать, громко сообщая о достижениях, особенно о местах в каком-либо рейтинге. Порой, это приводит к казусам. К примеру, в октябре на встрече с представителями деловых кругов Саудовской Аравии Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан занимает в рейтинге Doing business 41 место, а на следующий день выяснилось, что 35-е.

Видимо, специально для таких случаев, британская медиакомпания The Economist Group выпустила книгу «Pocket World in Figures» (2017 Edition), в которой собраны различные рейтинги стран мира, в том числе и Казахстана.

В ней сообщается, что по экономическому росту Казахстан занимает 29 место в мире, по внешнему долгу — 16 место, по индексу человеческого развития — 56 позицию, по количеству смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний — 2 место (1 место у Туркмении — ИА REGNUM ) и многое другое.

А вы, друзья, как ни садитесь…

Увы, в этой книжке нет, и не будет, во всяком случае, в обозримом будущем, рейтингов Казахстана в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А знать бы их не помешало, поскольку по данным сайта finprom. kz, страна активно теряет свои позиции в ЕАЭС.

«Казахстан теряет интерес к Евразийскому экономическому союзу. По итогам 10 месяцев текущего года, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС сократился на 20% по сравнению с уровнем годом ранее и составил менее $11 миллиардов. Это минимальный объем торговли РК в рамках ЕАЭС не только с начала его функционирования, но и раньше — с периода образования ТС. Объем казахстанского экспорта в государства — участники экономического союза падает быстрее, чем импорт в РК. За январь-октябрь 2016 года Казахстан продал продукции членам ЕАЭС чуть больше, чем на $3 миллиарда. Это на 25% ниже стоимости экспорта за аналогичный период в 2015 году», — говорится в публикации.

Впрочем, как утверждают в Московском центре Карнеги, проблемы в ЕАЭС вызваны многими причинами, в том числе и вступлением Киргизии в ряды союза.

«В Казахстане снятие таможенного контроля между двумя странами привело к тому, что значительная доля китайских товаров (прежде всего одежда и обувь), которая несколько лет подряд ввозилась через пункты пропуска на китайско-казахстанской границе, сейчас стала идти через Киргизию. По данным forbes. kz, если в первом полугодии 2015 года объем транзитных грузов из Китая в Киргизию составил 780 тонн, то за тот же период 2016 года (уже после вступления республики в ЕАЭС) — 40,5 тысячи тонн, то есть вырос в 52 раза. В известном смысле страны вернулись к ситуации, которая наблюдалась до образования в 2011 году единого таможенного пространства между Россией, Беларусью и Казахстаном. До 2011 года именно Киргизия была главным транзитным хабом, через который на рынки стран СНГ шел китайский ширпотреб. Как и пять лет назад, главная причина, по которой транзит идет через Киргизию, — высокий уровень коррупции среди местных чиновников и силовиков, благодаря которому значительная часть грузов ввозится контрабандой. Только если раньше на пути груза возникало еще несколько таможенных и пограничных барьеров, то сейчас контрабандно ввезенный китайский груз получает зеленый свет по всей территории ЕАЭС», — полагают авторы публикации.

При этом отмечается: несмотря на то, что в прошлом году ЕАЭС расширился с трех до пяти участников, успех этот чисто декоративный.

«В реальности союз испытывает серьезный кризис, связанный с желанием местных бюрократий восстановить контроль над регулированием и доступом к административной ренте. При этом настроенные против ЕАЭС скептики часто забывают о тех выгодах, которые дает им этот союз. Например, привлекательность Казахстана и Киргизии как хабов для трансконтинентального транзита китайских грузов возросла именно после появления единого таможенного пространства, объединяющего их и территорию России. Опыт вступления в ЕАЭС Киргизии показывает: пока между странами сохраняется существенная разница в уровне экономического развития и качестве госуправления, сложно говорить о многосторонней интеграции и надеяться избежать рисков. В результате реальной альтернативой становятся двухсторонние соглашения», — резюмируется в статье.

Следует отметить, что проблемы у союза вызваны не только увеличением числа участников, но и отсутствием взаимного соблюдения интересов. В Казахстане, к примеру, поднимается нешуточная волна возмущения по поводу того, что с 1 января 2017 года в раздел «Особые отметки» в ПТС (Паспорт транспортного средства — ИА REGNUM ) в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств. Устройство вызова экстренных оперативных служб — это кнопка SOS в модуле ЭРА-ГЛОНАСС. Если же эта функция отсутствует, то получить ПТС автомобиль не сможет, что фактически будет означать прекращение ввоза иномарок.

«Разработчиком модуля для ЭРА-ГЛОНАСС выступила российская компания «Глосав», которую возглавляет Игорь Ротенберг, сын известного российского бизнесмена и миллиардера Аркадия Ротенберга, входящего в близкое окружение президента России Владимира Путина. Производство и ввод в эксплуатацию новых автомобилей, а также машин, бывших в употреблении за рубежом, регулируется Техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, принятым 9 декабря 2011 года. Так что это ограничение коснется не только России, но и Казахстана», — пишет казахстанская газета «Караван».

При этом отмечается, что на данный момент кнопкой SOS в модуле ЭРА-ГЛОНАСС оснащены лишь автовазовские модели Lada Vesta и Xray, которые будут собираться на конвейере в Усть-Каменогорске.

Издание также приводит мнение главы Независимого автомобильного союза Казахстана Эдуарда Эдокова, который полагает: идет планомерное уничтожение конкуренции в плане автомобильных продаж.

«Хочу отметить, что ни в Европе, ни в Америке подобные системы, насколько я знаю, не применяются: нажал кнопку — и прилетел волшебник в голубом вертолете. У нас же данная система должна действовать с 1 января 2017 года, а все именитые автомобильные концерны, оказывается, не дотягивают до требований Техрегламента ТС. Абсурдная ситуация, но так и есть. Не знаю, как будет в реальности, потому что очень часто законы, которые принимаются не подумавши, в итоге не работают. По большому счету, подобные инициативы не увеличивают возможности ввоза автомобилей, а, напротив, только ухудшают ситуацию с возможностью купить нормальный, пусть даже подержанный автомобиль за разумные деньги», — говорит Эдоков.

Между тем, казахстанцы уверены, что и эта инициативу пролоббировали российские бизнесмены.

И снова пыль стоит столбом…

Неудивительно, что на этом фоне в Казахстане в штыки восприняли предложение лидера Компартии России Геннадия Зюганова о создании нового союзного государства с Украиной, Белоруссией и Казахстаном.

«Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина могли бы сформировать союзное государство, не покушаясь ни на чей суверенитет, язык и культуру и традиции», — заявил Зюганов, пояснив, что, по его мнению, такой союз бы имел «великолепный потенциал».

«Казахам нахлебники не нужны. Мы никого на своей шее катать не собираемся. Хватит, уже шею себе натерли», — высказался по этому поводу казахстанский журналист, главный редактор интернет-газеты «Алтын-Орда» Серик Малеев в статье «Наш ответ Зюганову и его планам по реставрации СССР».

Кроме эмоций Малеев приводит и другие аргументы в пользу того, почему такой союз невозможен.

«В Казахстан уже проинвестировано более двухсот пятидесяти миллиардов долларов зарубежных инвестиций. Цифра, о которой в соседней России могут только мечтать на всяческого рода экономических инвест-форумах. Притом, что очень большой процент этих финансовых вложений в экономику Казахстана — деньги американских и китайских компаний. Не думаю, что руководителям США и Китая столь уж понравится проект союза, предлагаемый сегодня главным российским коммунистом Зюгановым. В конце-концов, что такое современная Россия? Это государство с ВВП, равным лишь одному ВВП города Нью-Йорка. И какой вклад России в экономику Казахстана? Надо ведь исходить из этих реалий. А не предаваться убогим мечтам», — заявляет автор.

Напомним, это тот самый Серик Малеев, который, комментируя заявление Нурсултана Назарбаева, о том, что Россия лишала казахов природных богатств и заставляла «глотать пыль», сделал «открытие» — «ограбленных казахов заставляли не просто пыль глотать, но глотать пыль радиоактивную, зараженную гептилом».

Кстати. То заявление Назарбаева до сих пор активно комментируется не только в Казахстане, но и в самой России.

«Какие ещё были альтернативы великого казахского народа, помимо вступления в состав России? Их немного. Быть вырезанными джунгарами или китайской Империей Цинь, которая уничтожила джунгарское ханство, стерев его и проживавший там народ с исторической карты. Теоретически был, правда, призрачный вариант остаться гордо-независимыми. Но тогда очень явно маячила перспектива застрять в средневековье до сих пор, как большая часть территории нынешнего Пакистана. Беженцев в Европу оттуда нынче не меньше, чем из Ливии или Эритреи. Хотя страна вроде бы ни с кем не воюет. Но обо всём этом Нурсултан Абишевич не говорит. Как и о том, что, согласно бюллетеню «Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов» №9 за май 1996 года, с момента распада Союза ССР за первые пять лет из Казахстана эмигрировало более одного миллиона русских! Почему? Не потому ли, что им начали активно демонстрировать свою невыносимую признательность и любовь за возведённый в пыльной, безводной и пустынной степи цветущий Казахстан»? — задается вопросом московский журналист Вадим Бондарь в статье «Лукавая дружба неблагодарных России народов».

Впрочем, публикацию мы упомянули не только по этой причине. Есть в ней и другая интересная часть:

«На днях в Белоруссии были арестованы трое авторов портала Regnum — местных жителей. Формально им инкриминируется «разжигание межнациональной розни», а по сути — чрезмерно пророссийская, по мнению местных спецслужб, направленность публикаций. Арестованным грозит от 5 до 12 лет заключения. 9 декабря редакция Regnum выступила с заявлением, в котором отвергает все обвинения выдвигаемые задержанным», — говорится в заявлении портала.

Случайно или нет, но арест журналистов произошел практически сразу после завершения официального визита в Белоруссию делегации Сейма Польши. А польские товарищи приезжали, в том числе, для придания нового импульса белорусско-польскому межправительственному соглашению о сотрудничестве в сфере образования. Очевидно, продуктом такого сотрудничества станут новые книги и учебники о «тысячелетней государственности» Белоруссии, которая якобы развивалась в рамках Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, закаляясь в бескомпромиссной борьбе против «имперского угнетения» со стороны России», — пишет Бондарь.

В завершении публикации, размещенной на сайте информационного агенства «NewsTes», вопрос ставится ребром: А не пора ли России начать напоминать братским республикам, что она для них сделала?

«Почему-то всем и всё время можно «говорить историческую правду», а нам нельзя. Неудобно, обидятся, мол, попрекаем. А нас постоянно и незаслуженно пинать и охаивать можно и даже должно? Откуда у Украины взялся тот же Донбасс, не говоря уже о Крыме? Какое они имеют отношение к украинству? Какое отношение к Казахстану имеют построенные казаками и русскими гарнизонами приграничные форпостные крепости, ставшие в последующем городами, областными центрами Сибири и Южного Урала?», — задает риторические, по сути, вопросы Бондарь.

Судя по тому, что сайт информагентства в Казахстане открывается свободно, эту публикацию мало кто читал. Иначе доступ давно бы перекрыли.

Между тем, казахстанский публицист Джанибек Сулеев рекомендует российской прессе быть несколько сдержаннее в публикациях о Казахстане и уж тем более не путать его с Украиной.

«Мы не советчики российской журналистике, но, на мой взгляд, ей надо искать… и другие тональности. Не валить все в одну кучу, а придерживаться какой-то разумной селекции. Искать позитив. Российским идеологам надо учитывать, что в Казахстане, в отличие от Украины, не было 15 лет антироссийской националистической пропаганды. В этом Казахстан обвинить никак нельзя. Но у нас, как и в других странах постсоветского пространства, выросло поколение, для которого весь постсоветский бэкграунд — это пустой звук. Россия в своих идеологических концептах, транслируемых на постсоветское пространство, часто апеллирует к советскому опыту, штампам, которые не имеют большого символического капитала в глазах молодежи. Надо генерировать современные образы и символы, которые бы не раздражали население соседних стран, не вызывали беспокойства относительно возрождения советского проекта», — полагает Сулеев.

При этом он отмечает, что Россия не учитывает один из самых главных факторов: казахи — молодая нация.

«У меня складывается впечатление, что Россия при всей своей заинтересованности в вовлечении региона в интеграционные проекты, не учитывает этот фактор. Молодежь, при всей приписываемой ей аполитичности, всегда готова подхватить любую идею. И конечно, всегда найдутся люди, готовые ей эту идею транслировать. Тем не менее, для Казахстана целесообразно говорить о росте не этнонационализма, а патриотизма — без крайностей и перегибов, характерных, например, для Украины. На Украине в целом другая ситуация — она территориально ближе к Европе, ближе к Западу. Не берусь утверждать, что кто-то их оттуда «подзуживал», однако все признаки налицо», — поясняет публицист.

Украинский дисбаланс

То, что у Украины есть перегибы, в Казахстане знают, наверное, все. Но не все это признают. Особенно, так называемые, национал-патриоты. Уж они-то за Украину всем сердцем и душой радеют. Причем до такой степени, что многие из них ездили в свое врем специально на Майдан.

Однако Украине любви казахских нацпатриотов мало. Ей нужна любовь и всесторонняя поддержка на государственном уровне. Особенно в тех вопросах, что касаются Крыма.

ИА REGNUM уже писало о том, что в Казахстане возник любопытный казус по этому поводу. Напомним, предпринимательница из Павлодара Наталья Поплавец чуть было не лишилась своих сбережений из-за того, что официальная Астана официально не признала Крым субъектом Российской Федерации. В смысле, письменно и документально. Только лишь на словах. Из-за этого налоговые органы пытались оштрафовать Наталью, которая занимается ввозом автозапчастей из Симферополя, за, что она не осуществила таможенную очистку товара, как это следует сделать, когда сотрудничаешь со странами, не входящими в ЕАЭС.

Суд, в который обратилась женщина, напомним, встал на сторону бизнес-вумен. Из постановления суда следует, что налоговики пытались решить собственными силами политический вопрос, который находится вне их компетенции.

Но если Россия не выказывает никакого недовольства по поводу неопределенности Казахстана, то Украина себе в этом удовольствии не отказывает.

После того, как 19 декабря на Генеральной Ассамблее ООН Казахстан вместе с Россией, Арменией, Белоруссией и Узбекистаном не поддержал резолюцию о «Положении в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)», в которой Крым определяется как оккупированная территория, украинские СМИ попытались сделать все, чтобы внести раздрай и дисбаоанс в отношения между Казахстаном и Россией и Россией и Белоруссией.

К примеру, украинский портал replyua.net цитирует слова одного из ведущих радио «Свобода» Виталия Портникова, который заявил, что «недавно высказанные слова директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова являются очень тревожным сигналом для Белоруссии и Казахстана».

«Все были так увлечены словами сумасшедшего Александрова о том, что Украину хотят превратить в очередное Алеппо, что не заметили слов Решетникова в отношении Беларуси, — приводятся размышления Портникова. Далее следует напоминание, что Решетников якобы заявил, что ни у белорусского языка и культуры, ни у белорусского народа нет исторической перспективы — вообще такого народа нет. «Эти слова — явный посыл, который свидетельствует о том, что Кремль выбрал в качестве своей новой жертвы Белоруссию, а за ней и другие сателлиты РФ, в частности Казахстан. Решетников, фактически, лишь номинально ученый — на самом деле он является сотрудником внешней разведки РФ. И с января следующего года его должность займет другой «силовик» — Михаил Фрадков, а это означает, что диверсионная деятельность этого псевдонаучного учреждения усилится в разы».

А вот другой украинский независимый новостной портал uinp.info пошел еще дальше. В рубрике «Расследования», которую ведет весьма писучая (минимум 20 публикаций в день) Ольга Филатова (скорее всего псевдоним, потому что в списке сотрудников такой человек отсутствует) опубликовала «сенсационную» статью «Секреты Семьи Назарбаева. Казахстан пора переименовывать в Назарбай-стан».

И вот что пишет украинский журналист на украинском портале:

«Никто не сомневается в том, что русофобский режим Назарбаева ведет Казахстан к полному загниванию. У пяти миллионов русских, живущих в Южной Сибири (пяти северных русских областях Казахстана) по-прежнему нет никаких прав. Таков султанат Нурсултана! Раньше Назарбаев был первый секретарь КП КазССР, а ныне — фактически хан. Раньше он строил коммунизм, а ныне мудро тащит «независимо прихватизированный» Казахстан из развитого социализма в пещерный феодализм. Возрождение в «независимом» Казахстане феодальных пережитков неизменно идет в ногу с широким распространением туберкулеза и сифилиса. Таковы неизбежные «плоды» русофобской политики Назарбаева. Смешно даже говорить о том, что Назарбаев соблюдает (им же написанные) законы Казахстана. Об этом не может быть и речи! Милиция, прокуратура, суды служат хану и акимам, а не законам».

И эту дребедень может быть и можно было бы почитать ради забавы, если бы не одно но… Буквально с первых строк складывается впечатление, что статью эту достали из таких бородатых архивов, что диву даешься. Ощущение такое, что писали ее еще лет 10−15 назад, как минимум. Потому что в ней покойный Рахат Алиев не только жив, но и все еще является мужем Дариги Назарбаевой и более того — служит вице-министром госдоходов. А сама старшая дочь президента вовсе не депутат Сената (верхняя палата) парламента, а президент ЗАО «Хабар». То есть приведенные биографические данные были актуальны года эдак в 1998. Однако украинский портал преподносит все это как свежайший материал, где главным посылом является то, что в Казахстане процветает русофобство.

Но при таком отношении украинцев, казахи в ответ проявляют невиданную заботу. Дело дошло даже до того, что в начале минувшей недели в Киеве открылась выставка современного искусства Казахстана «Павильон ограниченной ответственности», которая впервые прошла во время 56-й Венецианской биеннале.

Как сообщает cultprostir.ua, эта экспозиция была создана в 2015 году в формате квартирной выставки художниками из Алма-Аты, после того как прекратил свое существование Центральноазиатский павильон, в рамках которого свои проекты представляли Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а национального павильона ни у одной из этих стран не появилось.

«В искусстве Казахстана очень проявлена тема демонстрации национальных особенностей. Это явление, которое в Украине известно под названием «шароварщина», характерно для всех постсоветских республик. Но казахстанские художники очень иронично настроены по отношению к любым формам культурного национализма», — рассказал куратор выставки в Киеве Никита Кадан.

Одним из экспонатов выставки, судя по иллюстрации, является снимок голов мертвых баранов, оскаливающих, будто в улыбке, зубы. В чем заключается это искусство и зачем казахам показывать бараньи головы украинцам? Как поясняет Кадан, художники тем самым демонстрируют сложный портрет казахстанского общества, а также «сбрасывают с себя простые и узнаваемые роли, которые были сформулированы в колониальный период, а потом перехвачены новыми постсоветскими национализмами».

Вместо P.S. Впрочем, креативность не чужда никому на постсоветском пространстве. Особенно в дуэте с Казахстаном. К примеру, некая гражданка Белоруссии организовала прибыльный бизнес по продаже ношеных женских трусов, а также женского белья, колготок, носков и обуви. Клиентами девушки являются в том числе и казахстанцы. Что они делают с покупками, остается догадываться.