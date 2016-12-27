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Специальным переговорщиком Трампа станет его давний знакомый-юрист

Политика
Ранее Гринблатт был советником Дональда Трампа по Израилю

Вашингтон, 27 Декабря 2016, 20:59 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп обратился к своему давнему знакомому юристу, с просьбой стать его специальным переговорщиком по торговым сделкам и прочим делам, сообщает 27 декабря Reuters.

Джейсон Гринблатт, работал на Трампа в качества советника по Ближнему Востоку, теперь будет работать на должности в качестве специального представителя по международным переговорам, говорится в заявлении переходной команды избранного президента.

Напомним, 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, в настоящее время его переходная команда занята подбором кадров для его новой администрации.

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