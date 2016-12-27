Глава Пскова: «Всенародные выборы мэра — в идеале, правильная модель»

Псков, , 20:36 — REGNUM Глава Пскова Иван Цецерский не исключает возвращения прямых всенародных выборов мэра города. Как сообщает ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 27 декабря, в интервью радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Цецерский оценил 10 лет существования в Пскове двуглавой модели местного самоуправления: в 2005 году в городской Устав были внесены поправки, согласно которым мэр города избирается из числа депутатов Псковской городской думы (так дважды был избран мэром сам Цецерский), а глава городской администрации назначается по конкурсу.

«Я пришёл к убеждению, что эту модель надо поправить, перевести её в русло единоначалия, когда будет один человек с полномочиями главы городской администрации», — заявил Цецерский, пояснив, что сейчас у главы города «нет ресурсов управления административной машиной», в отличие от сити-менеджера, у которого такие ресурсы есть. Иван Цецерский отметил, что не имеет в виду недоверие к главе администрации, а говорит об эффективности решения вопросов, которые сейчас глава города вынужден по цепочке переадресовывать сити-менеджеру.

Глава Пскова также заявил, что всенародные выборы мэра — «в идеале, правильная модель», но сейчас её внедрять, по мнению Цецерского, рано. «Не хочется, чтобы кто-то пришёл на волне популизма и поломал устои, которые создавались годами», — отметил он. По мнению Цецерского, могла бы быть принята некая переходная модель, при которой глава муниципального образования избирается либо из состава депутатов городской думы, либо на конкурсной основе, но при этом будет мэром с получением статуса высшего должностного лица муниципалитета.

Иван Цецерский не исключил, что к соответствующим поправкам в Устав городская дума Пскова вернётся в новом созыве.

Напомним, что последним избранным всенародно мэром города Пскова был Михаил Хоронен. Иван Цецерский был избран главой Пскова уже по новому Уставу, 16 апреля 2009 года, из числа депутатов Псковской городской думы. 16 марта 2012 года он был вновь избран главой города Пскова. На своём посту он совмещает обязанности председателя думы.