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Отставка министра обороны Молдавии: «На арене – новая пара Гимпу-Додон»

Политика
На посту министра Шалару сменит другой русофоб-либерал, но в отличие от него – лояльный Гимпу

Кишинёв, 27 Декабря 2016, 20:33 — REGNUM  Уволенный президентом Молдавии Игорем Додоном по предложению лидера русофобской Либеральной партии Михая Гимпу министр обороны Анатолий Шалару считает, что Додон и Гимпу с недавних пор действуют «в паре». Как передает корреспондент ИА REGNUM, после обнародования Додоном указа о его отставке Шалару заявил, что Гимпу сделал Додону «подарок — министерство обороны», в то время как Додон помог Гимпу избавиться от оппозиции внутри Либеральной партии.

Шалару также напомнил, что его конфликт с Гимпу, от партии которого он был назначен в правительство, связан с тем, что недавно он потребовал сменить председателя Либеральной партии, из-за чего впал в немилость. «Я никогда не думал, что под руководством Михая Гимпу Либеральная партия превратится в партию большевистского типа, где наказывают тех, кто оспаривает превосходство лидера», — добавил он.

«На политическую арену Молдавии выходит новая политическая пара Гимпу-Додон», — резюмировал Шалару.

Подписав указ об отставке Шалару, Додон поблагодарил Михая Гимпу за это обращение и посоветовал ему поступить аналогично и с другими министрами-либералами. Додон напомнил, что на посту министра Шалару «заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что, согласно Конституции, Молдова — нейтральное государство», а также «открыто выступал и выступает за объединение с Румынией».

При этом право выдвинуть нового министра обороны по-прежнему принадлежит Либеральной партии, которая в своих программных документах выступает за все перечисленное — вступление в НАТО и объединение с Румынией.

Напомним, Шалару возглавлял министерство обороны Молдавии с 30 июля 2015 года. Также с 2008 года он является заместителем председателя Либеральной партии, однако после президентских выборов 2016 года, в которых от либералов участвовал Михай Гимпу, между ним и Шалару возник конфликт.

Шалару потребовал отставки Гимпу с поста партийного лидера, а Либеральная партия по предложению Гимпу потребовала отзыва Шалару с поста министра обороны. 17 декабря он сложил с себя полномочия зампреда ЛП, а руководство партии исключило его из всех руководящих партийных структур.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Молдавии отправлен в отставку за заигрывание с НАТО — Додон

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